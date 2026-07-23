Niño Director de Orquestas de Puebla Llegará a Alemania: Invitan a Gabriel a Festival Musical

El sueño para Gabriel Castillo de dirigir una orquesta se hará realidad en Alemania, esto luego de una invitación que se le hizo al niño director que se viralizó en redes sociales en Puebla.

En entrevista para N+ , Antonio Castillo, el padre de Gabriel, mencionó que a inicios de mayo la Agencia Artística CORE encabezada por el Tenor Emilio Ruggerio los contactó a través del Conservatorio de Puebla para invitar al pequeño director a formar parte de su plan de estudios. El objetivo es que en julio de 2029 pueda presentarse en el Festival Internacional de Jóvenes Talentos en Múnich, Alemania.

En esta carta mencionan su gran interés por apoyar en la formación musical y artística de Gabriel Castillo quien ha destacado en redes sociales dirigiendo una orquesta, por lo que les hicieron una propuesta a sus familiares.

Agencia Artística CORE busca a Gabriel Castillo para dirigir una orquesta en Alemania

La Agencia Artística CORE dirigida por el tenor internacional mexicano Emilio Ruggerio quisiera que el niño comenzara a prepararse musicalmente bajo su observación y patrocinio para que pueda presentarse en el evento de música que están organizando, en donde buscan que Gabriel Castillo dirija el Huapango de Moncayo.

Agencia de Alemania manda carta para Gabriel Castillo. Foto: N+

Los padres del menor de solo cinco años de edad aceptaron la invitación por lo que la institución alemana les mandó su plan de estudios personalizado para Gabi, además, Antonio Castillo mencionó lo siguiente: "Gabi no debería tomar clases en una escuela con plan de estudios regular estándar por su consciente intelectual que es mayor, entonces este por esa razón nos mandó un plan de estudios".

Niño director de orquestas de Puebla se prepara para festival en Alemania

Por esta razón se le hizo la petición al Conservatorio de Puebla para que el niño director pueda tomar las clases de conducción y que practique con orquestas que tenga esta institución, de tal forma de que Gabriel pueda dirigir en diciembre de 2026 y 2027 piezas musicales con cierto grado de dificultad, empezando con fácil, medio y difícil.

Esto para que Gabi pueda estar listo para el Festival Internacional de Jóvenes Talentos en Müchen, Alemania en 2029; Cabe destacar que en la actualidad, el menor toma clases de piano y solfeo cuatro veces por semana desde casa.

El padre del niño mencionó también que ya se encuentra ahorrando dinero para que pueda tomar clases de conducción en casa y practicar con una orquesta, la cual puede llegar a ser algo caro.

La familia Castillo Amador busca cumplir el sueño de Gabriel de dirigir orquestas a su corta edad, pues consideran que lo más importante para ellos es verlo feliz.

Con información de N+

MCS