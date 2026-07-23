Cultura

Niño Director de Orquestas de Puebla Llegará a Alemania: Invitan a Gabriel a Festival Musical

La Agencia Artística CORE buscó a Gabriel Castillo para dirigir el Huapango de Moncayo en un Festival de Música en 2029 en Múnich, Alemania.

Gabriel dirige orquestas desde los cuatro años.Gabriel Castillo, niño director de orquestas de Puebla. Foto: N+

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Gabriel Castillo, el niño director de Puebla, se prepara para un festival en Alemania. La Agencia CORE lo invita a dirigir el Huapango de Moncayo en 2029. ¡Conoce más!

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