Cultura

Del Futbol al Arte: Gilberto Mora se Une al Mural “La Vida de Tijuana”

El mural “La Vida de Tijuana” continúa creciendo con figuras que han dejado huella en el deporte, la cultura y otros sectores

Del Futbol al Arte: Gilberto Mora se Une al Mural “La Vida de Tijuana”Del Futbol al Arte: Gilberto Mora se Une al Mural “La Vida de Tijuana” | Foto: N+

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El mural 'La Vida de Tijuana' crece con Gilberto Mora, un ejemplo de perseverancia e identidad tijuanense. Pronto, inauguración con experiencias inmersivas. ¿Te lo vas a perder?

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