Del Futbol al Arte: Gilberto Mora se Une al Mural “La Vida de Tijuana”

El joven futbolista de los Xolos de Tijuana y de la Selección Mexicana, Gilberto “Morita” Mora, fue incorporado al mural histórico “La Vida de Tijuana”, una obra que reúne a algunas de las personalidades que han marcado la historia y la identidad de la ciudad.

Con su inclusión, el mural suma un nuevo rostro a la galería que reconoce a personajes destacados de distintos ámbitos, desde el deporte y la cultura hasta la política, el empresariado y los medios de comunicación.

Reconocen su impacto dentro y fuera de la cancha

José Aguirre Lomelí, empresario y promotor cultural del proyecto, explicó que la incorporación de Gilberto Mora responde no solo a su desempeño como futbolista, sino a lo que representa para las nuevas generaciones.

Señaló que el jugador es un ejemplo de esfuerzo, perseverancia e identidad tijuanense, al destacar que, aunque nació en Chiapas, se formó deportiva y personalmente en Tijuana, ciudad que considera su hogar.

El promotor añadió que este tipo de historias reflejan la esencia de una ciudad construida por personas provenientes de distintas partes del país.

Un mural que sigue creciendo con la historia de Tijuana

El mural “La Vida de Tijuana” comenzó hace 13 años con la intención de retratar únicamente a 25 personajes destacados; sin embargo, con el paso del tiempo se ha convertido en una obra de gran formato que actualmente reúne alrededor de mil rostros.

De acuerdo con sus creadores, aproximadamente el 80 por ciento de las personas representadas son migrantes que encontraron en Tijuana una oportunidad para desarrollarse y contribuir al crecimiento de la ciudad.

Los artistas José González Navarro, así como Luis, Lorenzo y Leonel Torres, han sido los encargados de plasmar cada uno de los retratos con un estilo hiperrealista.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Futbolista Gilberto Mora es Retratado en el Mural Histórico de Tijuana

Preparan inauguración con experiencias inmersivas

José Aguirre Lomelí adelantó que próximamente el mural será inaugurado de manera oficial en un espacio público.

Como parte del proyecto, se integrarán experiencias inmersivas apoyadas con inteligencia artificial para que los visitantes puedan conocer la historia detrás de cada uno de los personajes y acercarse al legado cultural de Tijuana.

El promotor señaló que el objetivo es despertar el interés de la ciudadanía por la historia local y fortalecer el sentido de identidad entre quienes viven en la frontera.

Información Perla Velázquez

APG