Arriban a Zacatecas Elementos de las Fuerzas Especiales del Ejército tras Multihomicidio

Elementos de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano arribaron este miércoles 22 de julio de 2026 a Zacatecas para reforzar las tareas de seguridad luego de la jornada violenta del pasado fin de semana que dejó 10 muertos.

Se trata de 100 elementos del Cuerpo de Fuerzas Especiales, los cuales arribaron esta noche al Aeropuerto Internacional General Leobardo C. Ruiz, en Zacatecas.

Estos elementos se sumarán a los 400 efectivos que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional desplegaron el domingo pasado para avanzar en el proceso de pacificación de la entidad.

Lo anterior, en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y como parte de las medidas permanentes para fortalecer la paz en Zacatecas.

¿Qué tareas realizarán las Fuerzas Especiales?

Entre las principales actividades que realizarán los elementos de las Fuerzas Especiales, se encuentran patrullajes, reconocimientos terrestres y medidas disuasivas en áreas conurbadas de los municipios de Zacatecas, Guadalupe y Fresnillo.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Atacan a Balazos a Fuerzas de Seguridad durante Operativo en Fresnillo, Zacatecas

Suman cinco detenidos por jornada violenta

Después de la localización de los 10 cuerpos en diferentes puntos de Zacatecas, las autoridades informaron la detención de al menos cinco presuntos responsables originarios del estado, así como de Durango y Sinaloa; entre ellos, un menor de edad.

Los operativos coordinados entre fuerzas estatales y federales hasta el momento suman ya 3 cateos en los municipios de Guadalupe, Fresnillo y la capital.

Además, se han asegurado mil 200 dosis de narcóticos, 6 cigarros de marihuana, 5 vehículos que contaban con reporte de robo, un arma de fuego, 7 cargadores y cartuchos útiles.

AMP