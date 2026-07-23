Seguridad

Arriban a Zacatecas Elementos de las Fuerzas Especiales del Ejército tras Multihomicidio

Se trata de 100 elementos del Cuerpo de Fuerzas Especiales, los cuales arribaron esta noche a la entidad para reforzar las tareas de seguridad

Efectivos del Cuerpo de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano. Foto: SedenaEfectivos del Cuerpo de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano. Foto: Sedena
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