Persecución de un Sospechoso Provoca Daños a Una Vivienda en Poza Rica, Veracruz

Durante la tarde de este miércoles 24 de julio se registró una persecución policíaca que, según lo informado, terminó provocando diversos daños en un domicilio de Poza Rica, municipio localizado en la zona norte de la entidad veracruzana.

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De acuerdo con la información recabada, la persecución de un sujeto por parte de elementos de la Policía del Estado y de Marina terminó en presuntos daños materiales en una vivienda, mientras que el sospechoso logró escapar.

Los hechos ocurrieron la tarde de este miércoles 22 de julio en la calle Garza, del fraccionamiento Gaviotas, del municipio anteriormente mencionado y, según versiones, un sujeto con actitud sospechosa era perseguido por elementos de la Policía Estatal.

Presuntamente, el sujeto ingresó a un domicilio, lo que obligó a los uniformados a entrar de forma abrupta a la vivienda, ocasionando daños a la puerta principal de dicho domicilio localizado en el fraccionamiento citado con anterioridad.

Sujeto escapa de una persecución por parte de elementos de seguridad al sur de la entidad

La zona fue prácticamente sitiada por elementos de la Policía del Estado y de Marina, desplegándose un importante operativo de seguridad en dicho perímetro para intentar dar con el paradero del sospechoso; sin embargo, todo parece indicar que el sujeto se habría dado a la fuga, por lo que, tras los hechos, los elementos se retiraron de la zona.

Es de mencionar que los propietarios del inmueble indicaron que evalúan la posibilidad de denunciar los hechos ocurridos ante la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) por los daños cometidos a su patrimonio; sin embargo, hasta el momento no se ha formulado denuncia alguna de manera formal.