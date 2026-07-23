Seguridad

Persecución de un Sospechoso Provoca Daños a Una Vivienda en Poza Rica, Veracruz

La persecución de una persona con presunta actitud sospechosa provocó daños a un domicilio localizado en el fraccionamiento Gaviotas de la ciudad de Poza Rica.

Persecución de un Sospechoso Provoca Daños a Una Vivienda en Poza Rica, VeracruzEl reporte indica que el sujeto presentaba actitud sospechosa, lo que originó la persecución. Foto: Archivo | N+

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Sospechoso escapa tras persecución en Poza Rica, dejando daños en un domicilio. La policía y la Marina no lograron capturarlo. Los propietarios evalúan denunciar. Conoce más sobre este caso.

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Persecución en Poza Rica Provoca Daños a una Vivienda