Rescatan Adulto Mayor de Caer a un Barranco en Veracruz; Resultó con Diversas Lesiones

Al caminar presuntamente desorientado sobre la calle Agustín Melgar de la colonia unidad magisterial el coyol en el municipio de Veracruz, un hombre identificado como Alfredo de 60 años cayó a un barranco, estando a punto de irse hasta el fondo.

El hecho ocurrido por la noche de este martes, lo reportaron vecinos del lugar, quienes dieron a conocer que previo a su caída, él había preguntado por una dirección, tomó un atajo y terminó cayendo a ese lugar.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Adulto Mayor Recibe Golpiza Tras Presunto Asalto en la Colonia San Juan de Dios

Al ver la situación, llamaron al 911 para que emergencias atendiera, arribando rescatistas de bomberos y paramédicos para realizar las maniobras pertinentes, llevándose alrededor de 10 minutos para lograr sacarlo de ese sitio.

El adulto mayor presentaba golpes en diversas partes del cuerpo, sobre todo en la cabeza, por lo que pretendían llevárselo a un hospital.

Sin embargo, se negó a que fuera trasladado y tuvo que recibir algunos procedimientos en el lugar para que su salud estuviera lo más estable posible. Más tarde el personal de las distintas dependencias que arribaron al punto, se retiraron y dejaron al hombre para que se fuera por su propio pie.

Adulto mayor muere al caer en registro sin tapa en Veracruz

Un adulto mayor identificado como Mauro Cortés de 70 años, murió tras caer en un registro abierto de la Comisión Federal de Electricidad, mientras transitaba en su bicicleta por la banqueta de la avenida eje poniente 1 en el fraccionamiento “Palma Real" de Veracruz.

La noche del pasado miércoles 15 de julio, la maleza le impidió ver el registro abierto, cayó y falleció en el lugar. Los vecinos señalan que llevaba meses sin tapa. Tras el incidente, varios registros ya fueron cubiertos.

“Hay muchos registros abiertos, hay maleza crecida, baches. Yo paso todos los días por aquí a comprar, ya tiene mucho tiempo, ya después del kilo ahogado tapan el pozo pero mientras tanto es un riesgo, hay gente que se tiene que bajar porque nadie se hace cargo”.

Los registros sin tapa son frecuentes en varias partes de la ciudad. La mayoría se las roban para venderlas. Y aunque son señalizadas con llantas, también se las quitan.

Tras la muerte del hombre de 70 años, las autoridades municipales solicitarán a la CFE que se coloquen tapas de concreto para evitar que sean robadas.