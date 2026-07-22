Accidentes

Rescatan Adulto Mayor de Caer a un Barranco en Veracruz; Resultó con Diversas Lesiones

En la colonia Unidad Magisterial de El Coyol en Veracruz, un hombre de 60 años estuvo a punto de caer al fondo de un barranco.

Rescatan a un adulto mayor de caer a un barranco presentó lesiones en la cabeza en VeracruzRescatan a un adulto mayor de caer a un barranco presentó lesiones en la cabeza en Veracruz. Foto: Manuel Monroy

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Un adulto mayor fue rescatado de un barranco en Veracruz tras caminar desorientado. Presentó golpes en la cabeza y se negó a ser hospitalizado. Detalles del incidente aquí.

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