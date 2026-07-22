Seguridad

Un Hombre de la Tercera Edad Atacó a su Pareja con un Machete en Zautla, Puebla

Meses después del crimen Ángel "N" fue ubicado en la vía pública del municipio de Zacapoaxtla en Puebla.

El sujeto atacó con un objeto punzocortante a la víctima de 51 años.El sujeto atacó con un objeto punzocortante a la víctima de 51 años. Foto: FGE Puebla

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Un hombre de 60 años fue arrestado por intentar matar a su pareja con un machete en Puebla. La Fiscalía lo capturó en Zacapoaxtla. Lee más sobre esta alarmante historia.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Un Hombre de la Tercera Edad Atacó a su Pareja con un Machete en Zautla, Puebla