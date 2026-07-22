Un Hombre de la Tercera Edad Atacó a su Pareja con un Machete en Zautla, Puebla

Un hombre de 60 años de edad fue detenido en Puebla por el delito de feminicidio en grado de tentativa en contra de su pareja sentimental de 51 años.
Los hechos ocurrieron el 3 de marzo de 2026, en la localidad de Zoyalapa, municipio de Zautla en Puebla, donde la mujer fue agredida con un machete, objeto punzocortante que le provocó diversas lesiones.
Arrestan a hombre mayor por atacar a su pareja en Zacapoaxtla
La Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las mujeres realizó las diligencias correspondientes que permitieron solicitar y obtener de la autoridad judicial la orden de aprehensión.
El 21 de julio de 2026, agentes investigadores ubicaron al sujeto identificado como b, quien se encontraba en la vía pública, en la localidad de la libertad, municipio de Zacapoaxtla, Puebla.
El imputado quedó a disposición de la autoridad judicial que lo requiere.
Con información de N+
JAPR