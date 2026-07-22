Un Hombre de la Tercera Edad Atacó a su Pareja con un Machete en Zautla, Puebla

Un hombre de 60 años de edad fue detenido en Puebla por el delito de feminicidio en grado de tentativa en contra de su pareja sentimental de 51 años.

Los hechos ocurrieron el 3 de marzo de 2026, en la localidad de Zoyalapa, municipio de Zautla en Puebla, donde la mujer fue agredida con un machete, objeto punzocortante que le provocó diversas lesiones.

Arrestan a hombre mayor por atacar a su pareja en Zacapoaxtla

La Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las mujeres realizó las diligencias correspondientes que permitieron solicitar y obtener de la autoridad judicial la orden de aprehensión.

La Fiscalía General del Estado de Puebla cumplió orden de aprehensión en contra de Ángel N., de 60 años de edad, por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio en grado de tentativa, cometido en agravio de una mujer de 51 años. #FiscalíaInforma |… pic.twitter.com/84GCyCjrM3 — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) July 22, 2026

El 21 de julio de 2026, agentes investigadores ubicaron al sujeto identificado como b, quien se encontraba en la vía pública, en la localidad de la libertad, municipio de Zacapoaxtla, Puebla.

El imputado quedó a disposición de la autoridad judicial que lo requiere.

Con información de N+

JAPR