¿Cuándo Debuta Raúl Jiménez con lo Wolves luego de su Paso por Mundial 2026?

El esperado regreso de una de las máximas figuras del futbol mexicano al equipo donde alcanzó el punto más alto de su carrera europea, ya es una realidad. Tras culminar su participación con la Selección Mexicana en ell Mundial de la FIFA 2026, Raúl Jiménez se reincorpora al Wolverhampton Wanderers para vivir una segunda etapa con la escuadra británica. El atacante regresa a la institución que marcó su trayectoria profesional después de haber disputado varias campañas defendiendo los colores del Fulham, donde concluyó su vínculo laboral antes de concentrarse en la justa veraniega.

¿Cuándo jugará Raúl Jiménez con los Wolves?

La afición del Molineux Stadium aguarda con entusiasmo volver a ver a uno de sus máximos referente en el terreno de juego. El primer encuentro oficial del Wolverhampton en esta nueva temporada está programado para el 7 de agosto, fecha en la que afrontarán la primera ronda de la EFL Cup (Carabao Cup). Este compromiso marcará el inicio del calendario del club y se perfila como el escenario ideal en donde Raúl podría hacer su debut oficial en este emotivo retorno. El "Lobo de Tepeji" tendrá el reto de liderar el proyecto deportivo y aportar su experiencia en el ataque.

Los Logros de Raúl en los Wolves

La historia de Raúl Jiménez con el Wolverhampton está repleta de registros históricos y momentos inolvidables que lo convirtieron en un auténtico ídolo de la afición inglesa: