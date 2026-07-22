¿Cuándo Debuta Raúl Jiménez con lo Wolves luego de su Paso por Mundial 2026?
Raúl Jiménez jugará la temporada 2026/27 en la segunda división de Inglaterra con el Wolverhampton, esto luego de haber sido titular con México en el Mundial
Raúl Jiménez jugará la temporada 2026/27 en la segunda división de Inglaterra con el Wolverhampton, esto luego de haber sido titular con México en el Mundial
El esperado regreso de una de las máximas figuras del futbol mexicano al equipo donde alcanzó el punto más alto de su carrera europea, ya es una realidad. Tras culminar su participación con la Selección Mexicana en ell Mundial de la FIFA 2026, Raúl Jiménez se reincorpora al Wolverhampton Wanderers para vivir una segunda etapa con la escuadra británica. El atacante regresa a la institución que marcó su trayectoria profesional después de haber disputado varias campañas defendiendo los colores del Fulham, donde concluyó su vínculo laboral antes de concentrarse en la justa veraniega.
La afición del Molineux Stadium aguarda con entusiasmo volver a ver a uno de sus máximos referente en el terreno de juego. El primer encuentro oficial del Wolverhampton en esta nueva temporada está programado para el 7 de agosto, fecha en la que afrontarán la primera ronda de la EFL Cup (Carabao Cup). Este compromiso marcará el inicio del calendario del club y se perfila como el escenario ideal en donde Raúl podría hacer su debut oficial en este emotivo retorno. El "Lobo de Tepeji" tendrá el reto de liderar el proyecto deportivo y aportar su experiencia en el ataque.
La historia de Raúl Jiménez con el Wolverhampton está repleta de registros históricos y momentos inolvidables que lo convirtieron en un auténtico ídolo de la afición inglesa:
Máximo goleador histórico en Premier League: Con 40 anotaciones en la Premier League con la camiseta de los Wolves, Jiménez se estableció como el delantero más prolífico del club en la historia de la máxima categoría inglesa.
Impacto ofensivo total: En un total de 166 partidos disputados con el uniforme de los Wolves, el atacante no solo aportó 57 goles, sino que también registró 23 asistencias, promediando una participación directa en el marcador cada dos encuentros.
Jugador del Año del Club: Fue galardonado de manera consecutiva como el mejor futbolista de la plantilla por parte del equipo y la afición en las temporadas 2018-19 y 2019-20.
Clasificación a competencias europeas: Encabezó la plantilla que llevó al Wolverhampton a disputar la UEFA Europa League, alcanzando la ronda de cuartos de final en la campaña 2019-20.