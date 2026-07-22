Deportes

¿Cuándo Debuta Raúl Jiménez con lo Wolves luego de su Paso por Mundial 2026?

Raúl Jiménez jugará la temporada 2026/27 en la segunda división de Inglaterra con el Wolverhampton, esto luego de haber sido titular con México en el Mundial

Raúl Jiménez durante un partido con los WolvesFoto: Getty Images
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