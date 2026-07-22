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FBI Investiga a Empresa Ligada a la Asociación del Futbol Argentino: ¿Qué Dijo la AFA sobre Eso?

Desde Argentina reportan que una empresa estadounidense ligada a directivos de la AFA es investigada por varios delitos financieros

Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA, está en el ojo del huracán por supuesto desvío de fondos.Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA, está en el ojo del huracán por supuesto desvío de fondos. Foto: Reuters

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¿Lavado de dinero en el fútbol argentino? Empresa de Estados Unidos vinculada a la AFA bajo la lupa del FBI por operaciones sospechosas.

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