FBI Investiga a Empresa Ligada a la Asociación del Futbol Argentino: ¿Qué Dijo la AFA sobre Eso?

Este miércoles 22 de julio se dio a conocer que la Justicia de Estados Unidos requirió información sobre una empresa relacionada con la Asociación del Futbol Argentino (AFA) que incluyó al presidente de la institución, Claudio 'Chiqui' Tapia, y su tesorero, Pablo Toviggino.

Según información de medios argentinos, el Tribunal de Distrito Sur del estado de Florida en Estados Unidos, solicitó información para una investigación preliminar sobre la empresa estadounidense TourProdEnter LLC, presuntamente empleada por la AFA como su agente comercial fuera de Argentina.

Hay que recordar que en los tribunales de Argentina también se investiga un caso contra Tapia, Toviggino y otros directivos de la AFA por supuesto desvío de fondos.

Medios argentinos publicaron que el FBI incautó celulares, tablets y laptops de varios directivos de la AFA antes de que la delegación regresara desde Nueva York a tierras sudamericanas, luego de la derrota Albiceleste en la final del Mundial 2026 ante España.

Asociación del Futbol Argentino niega que el FBI haya incautado celulares a directivos

Sin embargo, Gregorio Dalbón, abogado de la AFA, envió un comunicado oficial de la AFA en el que se niegan los hechos y se subraya que el pedido de información de la Justicia estadounidense no está dirigido a Tapia ni a ninguno de los directivos de alto rango.

"Es absolutamente falso afirmar que Claudio Tapia o Pablo Toviggino hayan sido citados a declarar por la Justicia de los Estados Unidos, como también resulta falso sostener que les hayan sido incautados teléfonos celulares o cualquier otro dispositivo electrónico", señaló el boletín de la AFA.

En ese mismo sentido, añadió que "la Asociación del Futbol Argentino exhorta a los medios de comunicación y a quienes ejercen la actividad periodística a verificar adecuadamente el contenido de los documentos antes de publicar afirmaciones que no encuentran respaldo en ellos, recordando que el rigor informativo constituye un deber esencial del periodismo responsable".

Conviene recordar que hace poco más de un mes el periódico Miami Herald publicó que luego de una revisión de registros bancarios y comerciales en Estados Unidos, unos 40 millones de dólares procedentes de ingresos de la AFA pasaron por TourProdEnter y fueron destinados sin justificación comercial a otras empresas.

Además, el Miami Herald precisó que una parte de esos millones de dólares fue utilizado por un matrimonio de Florida, vinculado a TourProdEnter, para adquirir varias propiedades en zonas residenciales entre los años 2021 y 2025.

Las autoridades investigan si esas operaciones inmobiliarias podrían constituir lavado de dinero o fraude mediante el sistema bancario estadounidense. También indagan otros posibles destinos de los fondos referidos.

Mientras que en Argentina, la justicia busca determinar si los fondos provenientes de la AFA podrían estar vinculados con la compra de una propiedad valuada en unos 17 millones de dólares, cuya titularidad formal corresponde a terceros y sobre la que existen sospechas de haber sido adquirida mediante prestanombres por Pablo Toviggino.

Con información de N+