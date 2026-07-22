¿Dónde Tocó Tierra Bertha? Así Va Trayectoria de la Tormenta Tropical Hoy

"Bertha", la segunda tormenta tropical de la Temporada de Huracanes 2026 ya ha tocado tierra este miércoles 22 de julio. Y en N+ te decimos dónde fue su primer contacto y cuál es su trayectoria estimada.

En México, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) son los encargados de monitorear el desarrollo de tormentas y huracanes, así como advertir posibles afectaciones a la población.

Como hoy se dio a conocer que dos ciclones rodean a México, las autoridades federales y locales se mantienen pendientes de la trayectoria y ubicación de la tormenta tropical Bertha y el Huracán Fausto.

Si tienes curiosidad de cómo nombran a los ciclones, debes saber que existe una lista internacional que establece los nombres que llevarán aquellos que se registren durante la temporada completa.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. ÚLTIMA HORA | Tormenta Tropical Bertha Toca Tierra en Luisiana, EUA

¿Dónde tocó tierra la tormenta tropical Bertha Hoy?

Mientras en México, el SMN y la Conagua monitorean a los ciclones, en Estados Unidos el Centro Nacional de Huracanes y el Centro Central de Huracanes del Pacífico de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), son las entidades encargadas de actualizar a la ciudadanía sobre los pronósticos del clima y prevención de desastres naturales.

Justamente hoy, el NOAA dio a conocer que el centro de la Tormenta Tropical "Bertha" tocó tierra en el lado Este del condado Parroquia de St. Bernard en Louisiana, Estados Unidos, alrededor de las 14:00 horas CDT, (13:00 horas en México).

En términos técnicos, la parte principal de la circulación permanece sin convección profunda, aunque agregó que hay un complejo de convección grande y persistente al sur de la costa de Louisiana.

Vuelos del Cazador de Huracanes de la Reserva de la Fuerza Aérea estimaron que los vientos máximos alcanzaron los 40 kilómetros por hora, principalmente en la banda sur y al sureste del centro, sobre las aguas del Golfo de México.

En tanto que la Conagua advirtió a las 15:00 horas de este 22 de julio de 2026, que el centro de la Tormenta Tropical "Bertha" se localiza a 910 kilómetros al noreste de Barra el Mezquital, en el estado de Tamaulipas.

¿Cuál es la trayectoria de la Tormenta Tropical "Bertha"?

En ese mismo sentido, la Conagua y el SMN hicieron un pronóstico de la trayectoria de la tormenta tropical "Bertha", que se desplaza sobre la costa de Estados Unidos hacia el Océano Atlántico.

Hasta las 15:00 horas, Bertha se localizaba a 35 kilómetros al sureste de Nueva Orleans, Luisiana en Estados Unidos con vientos sostenidos de 75 kilómetros por hora y rachas de 95 kilómetros por hora.

Enfatizaron que por el momento no representa riesgo alguno para México, sin embargo sí se prevén afectaciones meteorológicas este jueves 23 de julio, tales como:

Los desprendimientos nubosos de "Bertha" podrán alcanzar el noreste del país, por lo que se pronostican lluvias muy fuertes principalmente en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

El desplazamiento de una vaguada sobre el occidente del país también ocasionará lluvias fuertes a muy fuertes en los estados de Sonora, Sinaloa, Nayarit, Durango, Jalisco, Colima y Michoacán.

SARR