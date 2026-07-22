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¿Dónde Tocó Tierra Bertha? Así Va Trayectoria de la Tormenta Tropical Hoy

Por su trayectoria, la tormenta tropical Bertha no representa ningún riesgo para México, sin embargo si provocará algunas afectaciones meteorológicas

Trayectoria Tormenta Tropical Bertha, Conagua.La Comisión Nacional del Agua (Conagua) muestra la imagen del satélite en donde se muestra la trayectoria de la tormenta tropical Bertha hoy 22 de julio de 2026. Foto: Tomada de X Conagua.

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