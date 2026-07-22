¿Quiénes Serán los Conductores de Galas y Post Galas de La Casa de los Famosos 2026?

La Casa de los Famosos México 2026 ya tiene a su equipo completo de conductores. Frente al estreno de la cuarta temporada del reality show, la producción confirmó a los seis rostros que estarán al frente de pregalas, galas y postgalas, transmitidas por Las Estrellas, Canal 5 y ViX.

Te contamos quiénes serán los conductores de las galas y postgalas de esta temporada.

Galilea Montijo encabeza las galas de fin de semana

Galilea Montijo conducirá las galas de los miércoles en Canal 5 y las de los domingos por Las Estrellas, día clave en el que se conoce al eliminado de la semana.

Foto: Facebook La Casa de los Famosos

Odalys Ramírez y Diego de Erice, al frente entre semana

Odalys Ramírez y Diego de Erice estarán encargados de las galas nocturnas de los lunes, martes, jueves y viernes por Canal 5, cubriendo el resumen diario de retos, posicionamientos y nominaciones.

Foto: Facebook La Casa de los Famosos

Wendy Guevara y Ricardo Margaleff toman las pre y post galas

Para el contenido que se transmite exclusivamente por streaming, Wendy Guevara y Ricardo Margaleff serán líderes de domingo a viernes de las pregalas y postgalas de ViX.

Foto: La Casa de los Famosos

Marie Claire Harp, la voz digital del reality

Completa el equipo Marie Claire Harp, conductora digital de La Casa de los Famosos México 2026, quien también estará presente en las pre y post galas de ViX.

Un equipo de seis para la experiencia completa

Con esta alineación, la producción busca cubrir cada franja del reality: desde las galas nocturnas transmitidas en televisión abierta hasta el contenido extendido de streaming. Estos seis conductores harán de La Casa de los Famosos México 2026 toda una experiencia.