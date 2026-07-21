¿Quién es Yanet García? La Chica del Clima Es la 15 Habitante de La Casa de los Famosos 2026

La producción de La Casa de los Famosos México 2026 confirmó este martes una doble revelación que cerraba las últimas piezas del casting rumbo al estreno: Memo Schutz como habitante 14 y Yanet García, la popular "chica del clima", como la decimoquinta integrante del reality que se transmite por Las Estrellas y ViX.

El anuncio llegó después de que la producción difundiera un clip con estas pistas: flores, pesas, un kit de producción y referencias a los cambios de clima como un trueno y una flor de primavera,que los usuarios en redes sociales relacionaron de inmediato con la imagen pública de García, colocando su nombre en tendencia horas antes de la confirmación oficial.

¿Quién es Yanet García?

Yanet García es originaria de Monterrey, Nuevo León, nacida el 14 de noviembre de 1990. Estudió Contaduría Pública, fundó una academia de modelaje y más tarde se certificó como health coach. Su salto a la fama ocurrió entre 2014 y 2015, cuando comenzó a presentar el pronóstico del tiempo en una televisora regiomontana, lo que le valió el apodo con el que se le conoce hasta hoy: "la chica del clima".

A partir de ahí, su carrera se expandió a la conducción nacional, el modelaje, campañas publicitarias y proyectos de actuación, además de construir una de las comunidades más grandes en redes sociales entre las figuras mexicanas del entretenimiento.

De la televisión al mundo fitness

Con el tiempo, García se alejó de los foros de televisión para enfocarse en su marca personal. Se mudó a Estados Unidos, donde impulsó su carrera como entrenadora fitness y lanzó programas propios de ejercicio y bienestar. Actualmente combina esa faceta con contenido de estilo de vida, moda, viajes y motivación, además de sus proyectos empresariales y plataformas de contenido exclusivo.

En el terreno sentimental, una de sus relaciones más mediáticas fue con el jugador profesional de videojuegos Douglas Martin, con quien terminó en 2018.

Elenco confirmado hasta ahora

Con la incorporación de García, la lista de habitantes confirmados para esta temporada queda así:

Ernesto Laguardia

Karina Torres

Ximena Herrera

Aldo Rendón

Moisés Peñaloza

Cynthia Klitbo

Yahir

Flor Vigna

Masad Altamimi

Arantza Ruiz

Ese Pérez

Fede Vigevani

Brianda Deyanara

Memo Schutz

Yanet García

Cuándo empieza La Casa de los Famosos México 2026

El reality arrancará el domingo 26 de julio a las 20:30 horas (tiempo del centro de México), con transmisión en televisión abierta por Las Estrellas y señal en vivo las 24 horas a través de ViX. La conducción principal estará a cargo de Galilea Montijo, Odalys Ramírez y Diego de Erice, mientras que Wendy Guevara, Ricardo Margaleff y Marie Claire Harp se encargarán de la cobertura digital y los contenidos especiales.