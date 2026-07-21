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¿Quién es Yanet García? La Chica del Clima Es la 15 Habitante de La Casa de los Famosos 2026

Yanet García, la 'chica del clima', fue confirmada como la 15 habitante de La Casa de los Famosos México 2026. Conoce su trayectoria y edad.

quien-es-yanet-garcia-chica-del-clima-15-habitante-casa-de-los-famosos-mexico-2026Foto: Facebook La Casa de los Famosos

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Yanet García, conocida como la 'chica del clima', es la nueva habitante de La Casa de los Famosos 2026. Conoce su historia desde Monterrey hasta el mundo fitness.

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