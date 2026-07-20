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¿Quién Es Fede Vigevani y De Dónde Es el 12 Habitante de La Casa de Los Famosos México 2026?

Fede Vigevani, youtuber uruguayo con más de 75 millones de suscriptores, es el doceavo confirmado para La Casa de los Famosos México 2026.

quien-es-fede-vigevani-habitante-casa-de-los-famosos-mexicoFoto: Facebook La Casa de los Famosos

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¿Conoces a Fede Vigevani? Este creador digital uruguayo, famoso por sus desafíos extremos y series de misterio, es el nuevo habitante de La Casa de los Famosos México 2026. ¿Será el favorito?

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