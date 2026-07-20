¿Quién Es Fede Vigevani y De Dónde Es el 12 Habitante de La Casa de Los Famosos México 2026?

La producción de La Casa de los Famosos confirmó este domingo 19 de julio a Fede Vigevani como el doceavo habitante de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, posicionando al creador digital uruguayo entre los favoritos para llevarse el reality que arranca el próximo 26 de julio.

¿Quién es Fede Vigevani?

Su nombre completo es Federico Augusto Vigevani de Arce, nacido el 1 de octubre de 1994 en Montevideo, Uruguay. Es uno de los creadores digitales más exitosos de Latinoamérica y el youtuber hispanohablante con más seguidores del mundo, con una cifra que ya supera los 75 millones de suscriptores en su canal y más de 43 millones adicionales en el resto de sus redes sociales.

De Dosogas a su carrera en solitario

Vigevani alcanzó notoriedad en 2014 como integrante de Dosogas, el canal que compartía con Mathías Sellanes y Juan Pablo Barbot, conocido por sus videos de bromas y retos. El trío se separó en 2018, tras lo cual Fede se mudó a la Ciudad de México para reinventar su carrera en solitario.

Ya como solista, fundó el grupo La Vecibanda, con quienes produce series de terror, retos inspirados en la "deep web" y recreaciones de videojuegos. Sus contenidos, caracterizados por desafíos extremos, historias de misterio y bromas de alto riesgo, lo han hecho especialmente popular por sus series sobre "payasos en la deep web".

Más allá de YouTube: música, giras y TV

Su faceta como creador de contenido no es la única. Vigevani ha incursionado en la música con varios sencillos y álbumes, y su espectáculo en vivo, "El Mundo de Fede Vigevani", ha llenado estadios y arenas en distintos países de Latinoamérica. También ha conducido los Kids' Choice Awards México y colaborado con figuras como MrBeast.

Fede Vigevani, uno de los más populares a una semana del estreno

Tras su confirmación, Vigevani se volvió tendencia en redes sociales, donde los usuarios destacan su enorme base de seguidores y su experiencia en situaciones extremas como ventajas para sobrevivir en el reality. Llega acompañado de otros perfiles como Karina Torres, Massad Altamimi y "Ese Pérez".

La cuarta temporada de La Casa de los Famosos México se estrena el domingo 26 de julio a las 20:30 horas por Las Estrellas, con transmisión 24/7 a través de ViX.

El elenco confirmado hasta ahora incluye a Ernesto Laguardia, Cynthia Klitbo, Karina Torres, Yahir Othón, Arantza Ruiz, Ximena Herrera, Massad Altamimi, Aldo Rendón, Moisés Peñaloza, Flor Vigna, "Ese Pérez" y Fede Vigevani.