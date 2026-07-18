Jesús Ángel Pérez: ¿Quién Es 'Ese Pérez', el Habitante 11 de La Casa de los Famosos 2026?

La producción de La Casa de los Famosos México 2026 confirmó a Jesús Ángel Pérez, conocido en redes como "Ese Pérez" (también apodado "El Roro"), como el onceavo habitante de la nueva temporada del reality, que se estrena el domingo 26 de julio por Las Estrellas.

De TikTok a la fama nacional

Originario de Culiacán, Sinaloa, Ese Pérez nació el 25 de agosto de 1999, por lo que tiene 27 años. Su carrera despegó en TikTok, plataforma donde conquistó a millones de usuarios con videos de comedia, bromas y contenido sobre su vida cotidiana. Ese carisma le permitió expandirse a Instagram, red en la que supera el millón y medio de seguidores, además de sumar presencia en Facebook y YouTube.

También canta

Más allá de su faceta como creador de contenido, Ese Pérez ha incursionado en la música. Uno de sus lanzamientos más populares es el tema "Pídete una miche", canción que ganó tracción en plataformas digitales y reforzó su presencia dentro del entretenimiento.

La amistad que lo hizo aún más viral: Eduin Caz

Uno de los aspectos más comentados sobre Ese Pérez es su cercanía con Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme. Ambos han aparecido juntos en publicaciones y videos compartidos en redes, lo que llevó a muchos seguidores de la agrupación a conocerlo. Sin embargo, el influencer ha logrado construir una comunidad propia basada en su personalidad y su estilo humorístico, y también ha colaborado con otras figuras del entretenimiento urbano como El Escorpión Dorado, Werevertumorro, Yeri MUA, Bellakath y El Bogueto.

El salto a la televisión

Con su ingreso a La Casa de los Famosos México 2026, Ese Pérez buscará trasladar a la televisión el carisma que lo consolidó en el mundo digital, en un formato que en temporadas anteriores ha impulsado la carrera de influencers, actores, conductores y cantantes.

Con él, la lista de habitantes confirmados hasta ahora suma once nombres: Ernesto Laguardia, Karina Torres, Ximena Herrera, Cynthia Klitbo, Flor Vigna, Aldo Rendón, Moisés Peñaloza, Yahir, Masad Altamimi, Arantza Ruiz y Ese Pérez. La producción ya anunció que el doceavo habitante se revelará este domingo 19 de julio.