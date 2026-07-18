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Jesús Ángel Pérez: ¿Quién Es 'Ese Pérez', el Habitante 11 de La Casa de los Famosos 2026?

Jesús Ángel Pérez, "Ese Pérez", fue confirmado como el onceavo habitante de La Casa de los Famosos México 2026. Conoce su historia, su música y su amistad con Eduin Caz.

quien-es-ese-perez-habitante-11-casa-de-los-famosos-mexicoFoto: La Casa de los Famosos

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Jesús Ángel Pérez, mejor conocido como Ese Pérez, se une a La Casa de los Famosos 2026. Desde TikTok hasta la música, su trayectoria es impresionante. ¿Qué traerá a la televisión?

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