Confirmados de La Casa de los Famosos 2026 al Momento: Quiénes Son y Cuántos Faltan Te contamos quiénes son los habitantes confirmados en La Casa de los Famosos México 2026 hasta el momento y cuántos faltan por confirmar Foto: Facebook La Casa de los Famosos México 2026 Destacado La Casa de los Famosos México 2026 ya tiene primeros habitantes confirmados. Conoce a las figuras que ya fueron confirmadas y cuántas faltan por confirmar. Publicidad Publicidad

Por Redacción N+ 16 jul 2026 | 14:43 CST Actualizado hace 2 horas

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¿Cuántos Habitantes Hay Confirmados en La Casa de los Famosos México 2026 y Quiénes Son? Así Van al Momento

La cuenta regresiva para el estreno de La Casa de los Famosos México 2026 avanza y, con ella, las confirmaciones de quiénes vivirán bajo el mismo techo a partir del 26 de julio. Hasta el momento, la producción ha revelado nueve habitantes de la nueva temporada, entre actores, influencers, un cantante, una estrella argentina y un stylist reconocido en el medio del espectáculo. Este es el conteo oficial y quiénes conforman la lista hasta hoy. Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Karina Torres se Enfrentará a sus 'Demonios' Dentro de La Casa de los Famosos México

Ernesto Laguardia

El actor y conductor fue el primero en ser anunciado como parte del reality. En entrevista exclusiva para Despierta, aseguró que es un honor participar en el proyecto y explicó que decidió sumarse porque considera al programa "un experimento social importante" al que hay que sumarse para evolucionar junto con la televisión actual. Con más de 40 años de trayectoria, Laguardia es recordado por telenovelas como Quinceañera y Amor Real.

Karina Torres

Un día después del anuncio de Laguardia, la producción soltó pistas en redes sociales, un vestido en tono rojo/naranja, tacones, un salón de belleza y la bandera de la comunidad trans, que apuntaban a Karina Torres, "La Licenciada", integrante del clan Las Perdidas y amiga cercana de Wendy Guevara. La confirmación llegó el martes 7 de julio: Torres, estilista profesional originaria de León, Guanajuato, es la segunda integrante de la temporada.

Ximena Herrera

Carla Ximena Herrera Bowles nació el 5 de octubre de 1979 en La Paz, Bolivia, y llegó a México en 2002 para impulsar su carrera artística. Antes de dedicarse a la actuación trabajó en agencias de modelaje y estudió en el Centro de Educación Artística de Televisa (CEA). Debutó en televisión con Corazones al límite junto a Aarón Díaz, Sara Maldonado y Sherlyn, y desde entonces ha participado en producciones como La Madrastra, Duelo de pasiones y Las tontas no van al cielo, papel que le valió su primera nominación a los premios TVyNovelas en 2012.

Aldo Rendón

Nacido el 16 de febrero de 1979 en Culiacán, Sinaloa, Rendón acumula más de 25 años de trayectoria como stylist, consultor de imagen, conferencista y diseñador en el medio del espectáculo mexicano. Es considerado uno de los asesores de moda más influyentes del país: ha vestido a celebridades como Thalía, Galilea Montijo, Gloria Trevi, Belinda, Ana de la Reguera y Angélica Rivera, además de colaborar con firmas como Saint Laurent, Loewe, Miu Miu y Gucci.

Moisés Peñaloza

Jonathan Moisés Sierra Peñaloza se formó como actor en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa entre 2015 y 2017, tras pasar por el Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes. Ha tenido apariciones en series como Vecinos, Una familia de diez, La rosa de Guadalupe y Como dice el dicho, además de melodramas como Corazón de Oro y Minas de pasión. En 2022 se coronó Mister México y representó al país en Mister Supranational, en Polonia.

Cynthia Klitbo

Nacida el 11 de marzo de 1967 en Fresnillo, Zacatecas, Klitbo se formó en el CEA de Televisa y construyó su carrera entre los años 80 y 90 gracias a su talento para interpretar antagonistas. Cuenta con tres premios TVyNovelas: mejor villana por Cadenas de amargura (1992) y El Privilegio de Amar (1999), y mejor actriz coestelar por De que te quiero, te quiero (2014), además de un premio ACE por La Dueña (1996).

Yahir

Yahir Othón Parra nació el 21 de marzo de 1979 en Hermosillo, Sonora. Su gusto por la música le viene de familia: su abuelo paterno le enseñó su primera canción a los siete años. Se dio a conocer en 2002 en la primera generación de La Academia, de la que salió en cuarto lugar, y ese trampolín lo llevó a debutar como actor en la telenovela Enamórate y a lanzar su primer álbum, Yahir, cuyo sencillo "Alucinado" llegó al primer lugar de popularidad en México.

Massad Altamimi

Originario de Arabia Saudita, Altamimi construyó una amplia comunidad en TikTok e Instagram compartiendo su vida cotidiana en árabe, español e inglés. Su popularidad en México despegó en 2023, cuando viajó al país para conocer en persona a la influencer mexicana Melissa Navarro, con quien mantenía una relación a distancia que se volvió viral. Su edad ha sido reportada de manera distinta según la fuente, entre 29 y 36 años.

Flor Vigna

La actriz, cantante, bailarina e influencer argentina Florencia Giannina Vigna, nacida el 11 de junio de 1994 en Buenos Aires, fue confirmada como la novena integrante de La Casa de los Famosos México 2026. Su llegada se anticipó a través de pistas en redes sociales: un guante de box, un atuendo de bailarina, un micrófono y banderas de México y Argentina, que los seguidores del reality relacionaron rápidamente con su trayectoria.

Vigna debutó en televisión en 2014 con el programa Combate y se consolidó como figura popular en Argentina gracias a su paso por Showmatch: Bailando por un sueño. También ha participado en series como Simona y Mi hermano es un clon, y desarrolló una carrera musical con sencillos como "Uy!", "Suelto" y "Capaz". En 2023 protagonizó la obra de teatro El Divorcio, y en 2026 incursionó en el boxeo dentro del espectáculo deportivo Supernova, donde se coronó campeona del Supernova Genesis al vencer a la streamer mexicana Alana Flores y noqueó a la colombiana Manuela en la velada Párense de Manos 2. En 2019 obtuvo el premio al famoso con más rating en internet en los Premios Los Más Clickeados.

La propia Vigna adelantó su ingreso al reality en sus historias de Instagram, donde contó que ya se encontraba en México grabando un proyecto "muy masivo" que se anunciaría al día siguiente.

Cuándo estrena La Casa de los Famosos México 2026

La nueva temporada se estrena el domingo 26 de julio a las 8:30 p.m. por Las Estrellas y estará disponible las 24 horas a través de ViX. Galilea Montijo repite como conductora principal, acompañada por Odalys Ramírez, Diego de Erice, Wendy Guevara, Ricardo Margaleff y Marie Claire Harp.