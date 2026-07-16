Vinculan a Proceso a Madre e Hija por Presunta Desaparición y Muerte de Hombre en Juárez, NL

Las mujeres detenidas serán investigadas por su presunta relación en el asesinato de un hombre en la colonia Valle Santa Isabel

Vinculada por muerte de hombreLa mujer y su hija serán investigadas por la muerte de un hombre. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Madre e hija vinculadas a proceso por desaparición y asesinato en Juárez, NL. Se investigan detalles del caso. ¿Qué llevó a este trágico desenlace?

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+