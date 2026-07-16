Vinculan a Proceso a Madre e Hija por Presunta Desaparición y Muerte de Hombre en Juárez, NL

Autoridades de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) informaron sobre la vinculación a proceso de una madre y su hija por su presunta participación en la desaparición y asesinato de un hombre en el municipio de Juárez, Nuevo León.

Las mujeres detenidas estarían presuntamente relacionadas en el caso de un hombre que había sido reportado como desaparecido en la colonia Valle Santa Isabel, en el municipio de Juárez, lugar donde el pasado mes de febrero fue localizado sin vida. Fue hasta el 15 de julio cuando las acusadas fueron vinculadas a proceso por los delitos de homicidio calificado y equiparable a desaparición de personas.

Según las autoridades de investigación, las primeras versiones indican que la madre de familia habría drogado y alcoholizado a la víctima para posteriormente asesinarlo. Tras cometer estos actos, la hija de la acusada habría colaborado para ocultar los restos humanos del sujeto y posteriormente huir del estado.

Acusadas de desaparición y asesinato de hombre son detenidas en Estado de México

Fue el pasado 14 de julio cuando autoridades informaron sobre la detención de estas mujeres identificadas como Stephanie “N”, de 33 años, y su hija, de 16 años de edad, quienes fueron localizadas en el Estado de México. Según los elementos de investigación, la madre de familia tenía una relación con la víctima.

Se espera que sea durante los próximas días que se revelen más detalles sobre este hecho, así como la situación legal que tendrán las mujeres detenidas, mismas que permanecerán internadas en las instalaciones correspondientes a la espera de que se deslinden las responsabilidades correspondientes.