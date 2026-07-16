Dan de Alta a Mujer Acusada de Matar a su Bebé en Tlajomulco; Esperan que sea Imputada

Dieron de alta a la mujer acusada de matar a su bebé en Tlajomulco el 13 de julio; se espera que sea imputada por el delito de feminicidio tras su audiencia

PolicíasDieron de alta a la mujer acusada de matar a su bebé en Tlajomulco. Foto: N+

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Tras ser dada de alta, mujer en Tlajomulco enfrentará audiencia por presunto feminicidio de su bebé. La autopsia confirma estrangulamiento como causa de muerte.

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