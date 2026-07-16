Dan de Alta a Mujer Acusada de Matar a su Bebé en Tlajomulco; Esperan que sea Imputada

Fue dada de alta la mujer que presuntamente asesinó a su bebé de ocho meses en el fraccionamiento Geovillas La Arbolada, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, el 13 de julio.

La mujer se encuentra en el penal de Puente Grande, en espera de ser imputada por el delito de feminicidio.

El día de los hechos, tras el asesinato por estrangulamiento de la menor, la mujer se habría provocado heridas en brazos y hombros con la intención de atentar contra su integridad.

Se llevará a cabo una audiencia de control de detención

En este momento, estas lesiones ya no ponen en riesgo su vida, por lo que fue trasladada al penal donde se realizará la audiencia de control de detención para definir su situación legal.

“La madre quiso aparentar, bueno, quiero pensar que quiso aparentar algún atentado en su contra, se cortó parte de las muñecas. Su estado de salud es estable, ella no corre ningún riesgo, ya fue puesta a disposición, se está haciendo ya. El día de hoy se hará la audiencia de control de detención, fue detenida en flagrancia”, manifestó el Fiscal de Jalisco, Salvador Gonzalez de los Santos.

A través de la autopsia que se le realizó a la bebé, se confirmó que la causa de muerte fue asfixia mecánica por compresión, es decir, fue estrangulada.

Por el momento, los motivos que tuvo la mujer para cometer este acto, que es considerado por el momento como feminicidio, no se han dado a conocer.