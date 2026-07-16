Estos Son los Tramos Carreteros Más Peligrosos en Jalisco, Según Protección Civil

Autoridades llaman a reforzar las medidas de seguridad al viajar por carretera ante la incidencia de percances en el estado.

CarreteraAutoridades invitan a la población a manejar con precaución. Foto: N+

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Tragedias en carreteras de Jalisco: 54 fallecidos y 228 lesionados en 2024. Descubre los tramos más peligrosos y cómo protegerte en tu próximo viaje.

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