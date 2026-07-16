Estos Son los Tramos Carreteros Más Peligrosos en Jalisco, Según Protección Civil

La autopista Zapotlanejo–Lagos de Moreno fue identificada como la carretera con mayor número de incidentes en Jalisco durante 2024, al registrar 170 accidentes. El pasado domingo, una tragedia cobró la vida de nueve personas en la autopista Guadalajara–Tepic, lo que abre la pregunta: ¿cuáles son las vías más peligrosas del estado?

En Jalisco, de acuerdo con el Anuario Estadístico de Colisiones en Carreteras Federales, durante 2024 se registraron 54 personas fallecidas y 228 lesionadas en accidentes carreteros.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Carretera Ubicada en Jalisco Registró 170 Accidentes en 2024

Durante 2026, el operativo de Semana Santa y Pascua en Jalisco concluyó con un saldo de 44 personas fallecidas, de las cuales 36 perdieron la vida en accidentes carreteros. Además, se registraron 200 accidentes viales, según información de la Unidad Estatal de Protección Civil.

¿Qué tramos carreteros son los más peligrosos de Jalisco?

Según Protección Civil del Estado, los tramos con mayor incidencia de accidentes y en los que se recomienda extremar precauciones son la carretera Santa Rosa–La Barca, la carretera Jalostotitlán–San Juan de los Lagos y la autopista Guadalajara–Tepic.