Detectan Más de 7 Mil Trabajadores Registrados de Forma Irregular ante el IMSS en La Laguna

El presidente de la Canacintra de Gómez Palacio informó de un caso donde se detectó más de siete mil empleados dados de alta de manera irregular ante el IMSS.

Detectan Más de 7 Mil Trabajadores Registrados de Forma Irregular ante el IMSS en La LagunaCanacintra exhortó a los empresarios a revisar de forma constante la información registrada ante el IMSS. Foto: N+

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¡Alerta en La Laguna! Detectan más de 7 mil trabajadores registrados irregularmente ante el IMSS. Empresarios deben revisar sus cuentas para evitar fraudes y pérdidas económicas.

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