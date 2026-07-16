Detectan Más de 7 Mil Trabajadores Registrados de Forma Irregular ante el IMSS en La Laguna

Empresarios de la ComarcaLagunera, tanto del sector industrial como comercial, se mantienen en alerta tras detectarse presuntos fraudes en los que diversas empresas aparecieron con trabajadores registrados de manera irregular ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
El presidente de Canacintra Gómez Palacio, HomerodelBosque, explicó que el caso salió a la luz durante una reunión empresarial en Torreón, donde se dio a conocer que este tipo de delitos ya afectaba a compañías de la región, incluso con el riesgo de congelamiento de cuentas bancarias.
Añadió que uno de los socios de la cámara detectó más de 7 mil empleados dados de alta de manera irregular al revisar su buzón del IMSS. Ante esta situación, promovió amparos e inició un proceso de defensa jurídica, lo que evitó mayores afectaciones, aunque tuvo que asumir los costos legales.
Ante este panorama, Canacintra exhortó a los empresarios, sin importar el tamaño de su negocio, a revisar de forma constante la información registrada ante el IMSS y mantenerse atentos a cualquier movimiento inusual. Además, recordó que la cámara ofrece acompañamiento legal para atender este tipo de fraudes y prevenir afectaciones económicas.
Alertan a empresarios de La Laguna por fraude con registros irregulares ante el IMSS
Empresarios de La Laguna fueron alertados sobre un fraude que consiste en el registroirregular de trabajadores ante el IMSS, luego de detectarse casos en los que cuentas patronales fueron vulneradas para dar de alta empleados sin autorización.
Entre los casos expuestos destacó el de un negocio de SanPedro, Coahuila, que encontró más de 300 trabajadores registrados de manera irregular.
Organismos empresariales advirtieron que este tipo de fraude ha provocado pérdidaseconómicas y exhortaron a empresarios, contadores y responsables de recursos humanos a revisar constantemente sus registros patronales y reportar cualquier anomalía.
El Instituto Mexicano del Seguro Social señaló que estas afiliacionesirregulares son canceladas una vez detectadas, lo que deja a los usuarios sin cobertura médica y con pérdidas económicas. Además, anunció una campaña informativa para prevenir este tipo de fraudes y orientar tanto a empresas como a trabajadores.