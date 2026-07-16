Adolescente Detenido por Presuntamente Agredir a su Madre tras Quitarle el Celular en Hermosillo

En distintos hechos registrados en Hermosillo, la Policía Municipal atendió cuatro casos de violencia familiar por los que se detuvo a cuatro personas, entre ellas un adolescente de 17 años que presuntamente agredió a su madre y causó destrozos en la vivienda luego de que ella le retiró el teléfono celular como castigo.



Esto ocurrió en la colonia Casa Bonita, donde una mujer de 48 años denunció que su hijo se molestó por el castigo, dañó el interior del domicilio y posteriormente la sujetó con fuerza de las muñecas, la empujó y la tiró al suelo. El menor fue arrestado por el delito de violencia familiar.

Sujeto detenido por amenazar a su esposa en el poblado Miguel Alemán

En la comisaría Miguel Alemán fue detenido José Luis "N", de 31 años, luego de que su expareja, de 27, lo acusó de llegar agresivo a su domicilio ubicado en la colonia Aguayo Porchas y amenazar con golpearla.

Joven detenido por presuntamente agredir a su novia en Hermosillo

En otro hecho, registrado en el fraccionamiento Urbi Villa del Prado, José Ángel "N", de 18 años, fue turnado al Ministerio Público tras ser señalado por su novia, también de 18 años, de ingresar sin autorización a la vivienda para sujetarla del cuello y de los brazos.

Detenido por presuntamente agredir a su pareja

Asimismo, en el fraccionamiento Romanza fue arrestado Juan Manuel "N", de 36 años, luego de que su pareja, de 23, lo denunció por presuntamente jalonearla, empujarla y golpearla en diferentes partes del cuerpo dentro del domicilio.



Los cuatro casos fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente para el seguimiento de las investigaciones.