Adolescente Detenido por Presuntamente Agredir a su Madre tras Quitarle el Celular en Hermosillo

Un total de 4 personas fueron detenidas por el presunto delito de violencia familiar en diferentes partes de Hermosillo, Sonora; un adolescente habría agredido a su madre por quitarle el celular.

Adolescente Detenido por Presuntamente Agredir a su Madre tras Quitarle el Celular en HermosilloAdolescente Detenido por Presuntamente Agredir a su Madre tras Quitarle el Celular en Hermosillo. Foto: Archivo N+

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Impactante caso en Hermosillo: un adolescente de 17 años detenido por agredir a su madre tras quitarle el celular. Conoce más sobre este y otros casos de violencia familiar en la ciudad.

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