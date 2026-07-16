Clausuran Minas Clandestinas en Sonora; Realizaban Extracción de Oro sin Autorización

Dos minas clandestinas que operaban sin los permisos necesarios fueron clausuradas tras denuncias ciudadanas por posibles daños al medio ambiente y la extracción de oro sin autorización en Sonora.

Clausuran Minas Clandestinas en Sonora; Realizaban Extracción de Oro sin AutorizaciónClausuran Minas Clandestinas en Sonora; Realizaban Extracción de Oro sin Autorización. Foto: Profepa

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¡Alerta en Sonora! Clausuran minas clandestinas por extracción ilegal de oro y daños al ambiente. Profepa toma acción tras denuncias ciudadanas.

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