Clausuran Minas Clandestinas en Sonora; Realizaban Extracción de Oro sin Autorización

Dos minas clandestinas que operaban sin los permisos necesarios en materia de impacto ambiental fueron clausuradas en el estado de Sonora, luego que se recibieron denuncias ciudadanas sobre la operación ilegal de estas instalaciones y posibles daños al medio ambiente.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, informó en un comunicado que realizaron estas inspecciones en las instalaciones de la empresa “RM Esperanza de México” y en el Rancho “Las Golondrinas”, este último en el municipio de Cucurpe.

Realizaban extracción de oro sin autorización

En la primera se detectó que se estaba realizando extracción de oro sin contar con la autorización en materia de impacto ambiental, por lo que se procedió a clausurar temporalmente las instalaciones, pero de manera total, para evitar daños al ambiente, mientras se garantiza el cumplimento de las normas.

La segunda fue en Las Golondrinas, donde se acudió por supuestas afectaciones al ambiente, sin embargo, se identificó que en el lugar también se realizaba extracción de oro sin acreditar la autorización de impacto ambiental necesaria.

La Profepa clausuró de manera temporal total al par de minas clandestinas

Ante estas irregularidades, la Profepa determinó imponer la clausura temporal total del sitio como medida de seguridad y así evitar que continúe su operación y genere mayores impactos al ambiente, mientras se resuelve la situación jurídica.

Ambos predios quedaron a vigilancia de personal de Profepa, quienes continuarán con las investigaciones hasta determinar si hay responsabilidades administrativas en estos dos casos.