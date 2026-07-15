Hombre es Asesinado a Balazos en la Colonia Agua Lurca, al Suroriente de Hermosillo, Sonora

Un hombre perdió la vida tras un ataque a balazos la noche del martes en la colonia Agua Lurca, al suroriente de Hermosillo, tras ser sorprendido por un grupo de hombres armados que abrió fuego en su contra antes de darse a la fuga.



Los hechos ocurrieron alrededor de las 21:30 horas sobre la calle Agua Lurca Sur, donde, de acuerdo con información oficial, los agresores llegaron a bordo de un pickup blanco y un sedán del mismo color, desde donde dispararon contra la víctima.



Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar luego del reporte de las detonaciones; sin embargo, al revisar al hombre confirmaron que ya había fallecido.

La víctima contaba con antecedentes de robarse un vehículo y consumidor de drogas

La víctima fue identificada como José Guadalupe "N", de 49 años, quien se encontraba desempleado y de acuerdo a información de las autoridades, contaba con un antecedente por robo de vehículo en 2009 y era consumidor de drogas.



La escena fue resguardada por corporaciones de seguridad para el procesamiento de indicios por parte de personal pericial.