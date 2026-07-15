Hombre es Asesinado a Balazos en la Colonia Agua Lurca, al Suroriente de Hermosillo, Sonora

Un hombre fue asesinado a balazos la noche del martes por un grupo de sujetos armados en la colonia Agua Lurca, al suroriente de Hermosillo, Sonora.

Hombre es Asesinado a Balazos en la Colonia Agua Lurca, al Suoriente de Hermosillo, SonoraHombre es Asesinado a Balazos en la Colonia Agua Lurca, al Suoriente de Hermosillo, Sonora Foto: Archivo N+

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