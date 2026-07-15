Habrá Noche de Museos en Puebla por las Vacaciones de Verano 2026 ¿Dónde y Cuándo se Realizará?

Dicho evento se realizará el sábado 18 de julio de 2026 a partir de las 17:00 horas, participando espacios ubicados en la capital poblana, San Pedro Cholula, Libres, Zacatlán, Teziutlán e Izúcar de Matamoros.
Además, un total de 70 comercios, escuelas y establecimientos ofrecerán precios especiales, descuentos o promociones a quienes demuestren haber acudido a alguno de los museos participantes.
La ciudad de Puebla se disfruta más en compañía o haciendo alguna buena compra, y en esta #MocheDeMuseos, hay más de 30 comercios, escuelas y establecimientos que te esperan con precios especiales, descuentos o promociones.