Habrá Noche de Museos en Puebla por las Vacaciones de Verano 2026 ¿Dónde y Cuándo se Realizará?

32 recintos distribuidos en seis municipios de la entidad poblana abrirán sus puertas de manera gratuita durante algunas horas a locales y visitantes.

Noche de Museos en Puebla por Vacaciones de Verano 2026 Fecha Horarios Sedes32 museos abrirán sus puertas de manera gratuita. Foto: Facebook Noche de Museos Puebla

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Este 18 de julio, vive la cultura en Puebla con la Noche de Museos. 32 recintos ofrecerán entrada gratuita en seis municipios. No te pierdas esta experiencia única.

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