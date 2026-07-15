Habrá Noche de Museos en Puebla por las Vacaciones de Verano 2026 ¿Dónde y Cuándo se Realizará?

Las vacaciones de verano del 2026 oficialmente han comenzado en toda la República Mexicana, y en el estado de Puebla ya está todo listo para recibir a los visitantes que lo elijan como destino.

Es por eso que se alista una edición más de Noche de Museos, evento en el que 32 recintos distribuidos en seis municipios poblanos abrirán sus puertas de manera gratuita.

Presentan edición de Noche de Museos por vacaciones de verano 2026 en Puebla

El Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla (IMACP) presentó una nueva edición de la Noche de Museos, en la que participarán 32 recintos abriendo sus puertas de forma gratuita.

¡Las mejores vacaciones son en la ciudad de Puebla!



Comienza esta temporada vacacional con la sexta #NocheDeMuseos en 32 recintos culturales en Puebla capital y municipios del interior del estado.



Checa a todos los que puedes acudir y ¡no faltes!#VisitaPuebla pic.twitter.com/VbkILU28Th — Noche de Museos Puebla (@Noche_de_Museos) July 15, 2026

Dicho evento se realizará el sábado 18 de julio de 2026 a partir de las 17:00 horas, participando espacios ubicados en la capital poblana, San Pedro Cholula, Libres, Zacatlán, Teziutlán e Izúcar de Matamoros.

Además, un total de 70 comercios, escuelas y establecimientos ofrecerán precios especiales, descuentos o promociones a quienes demuestren haber acudido a alguno de los museos participantes.

La ciudad de Puebla se disfruta más en compañía o haciendo alguna buena compra, y en esta #MocheDeMuseos, hay más de 30 comercios, escuelas y establecimientos que te esperan con precios especiales, descuentos o promociones.



¿A cuál acudirás?#VisitaPuebla pic.twitter.com/wNd0el8PQI — Noche de Museos Puebla (@Noche_de_Museos) July 14, 2026

Lista completa de recintos participantes de la Noche de Museos 2026 en Puebla

En N+ Puebla te compartimos la lista completa de los recintos que participarán en la Noche de Museos 2026 a realizarse este 18 de julio:

Museo del Ferrocarril - Teziutlán Casa de Cultura - Teziutlán Museo Regional Comunitario “Luciano Márquez Becerra” - Zacatlán El 43 Espacio Cultural - Zacatlán Museo Cuna del Ejército Mexicano “Casa Colorada” - Izúcar de Matamoros Instituto Cultural Pabellón del Ángel - Libres Museo Casa del Caballero Águila - San Pedro Cholula Xolokali, Casa del Ajolote - Puebla Museo Comunitario de Ignacio Romero Vargas - Puebla Cuexcomate “El Volcán Más Pequeño del Mundo” - Puebla Galería de Arte Carmen García - Puebla Pi (Con) Pi Café, Cristales, Libros - Puebla Estudio Azul Art Gallery - Puebla Parque Sendela, Estrella de Puebla - Puebla Arboterra - Puebla

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Para conocer más detalles sobre la mecánica de entrada en cada uno de los museos participantes, puedes consultar las redes sociales de la Noche de Museos Puebla.

Con información de N+

GMAZ