Aseguran a Motociclista Más de Mil Envoltorios de Marihuana en Irapuato

Al verse acorralado, el motociclista huyó del lugar y abandonó la motocicleta y los envoltorios de droga sobre la carretera Pueblo Nuevo-Irapuato.

La mercancía fue asegurada.Foto: @FGEGUANAJUATO

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Un patrullaje rutinario en Irapuato llevó al hallazgo de mil envoltorios de marihuana. El motociclista huyó dejando atrás la droga y su moto.

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