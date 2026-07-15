Aseguran a Motociclista Más de Mil Envoltorios de Marihuana en Irapuato

A través de un patrullaje de rutina, elementos de varias corporaciones de Seguridad, lograron el aseguramiento de más de mil envoltorios de droga que traía consigo un motociclista sobre la carretera Pueblo Nuevo-Irapuato.

De acuerdo a la Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato, los hechos ocurrieron cuando elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) realizaban un patrullaje de rutina sobre vialidades de Irapuato.

En cierto momento, los uniformados notaron a lo lejos que un motociclista que al ver a los elementos, comenzó a comportarse de forma sospechosa, por lo que le pidieron en un principio que detuviera su paso, pero este se negó.

Ante ello, el conductor de la moto aceleró su paso con la finalidad de escapar, por lo que realizó maniobras evasivas para abandonar la carretera con dirección a una zona de parcelas, pero en el camino perdió el control de la unidad y cayó a un canal de riego.

En ese mismo momento, el conductor aprovechó la oportunidad de abandonar la motocicleta y poder huir a pie entre los terrenos aledaños, sin que fuera posible darle alcance, ya que la oscuridad fue un factor para poder seguirlo.

Encuentran más de mil envoltorios y aseguran la moto