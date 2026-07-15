Así es la Línea Z, la Ruta Donde se ha Descarrillado Dos Veces el Tren Interoceánico

La Línea Z del Tren Interoceánico volvió a captar la atención nacional luego de que se registrara un nuevo descarrilamiento en esta ruta, el segundo ocurrido en menos de un año.

El incidente ocurrido anoche se suma al registrado en diciembre de 2025, por lo que la vía férrea que une los océanos Atlántico y Pacífico ha enfrentado ya dos percances desde el inicio de sus operaciones, despertando cuestionamientos sobre la seguridad y el mantenimiento de la infraestructura.

¿Qué es la Línea Z del Tren Interoceánico?

La Línea Z es el principal tramo ferroviario del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT). Su función es conectar el puerto de Coatzacoalcos, Veracruz, en el Golfo de México, con el puerto de Salina Cruz, Oaxaca, en el océano Pacífico.

Con una longitud aproximada de cerca de 300 kilómetros, esta línea atraviesa el Istmo de Tehuantepec y representa uno de los proyectos de infraestructura más importantes del país, al ofrecer una alternativa para el traslado de mercancías entre ambos litorales sin necesidad de utilizar el Canal de Panamá.

Además del transporte de carga, la Línea Z también brinda servicio de pasajeros, fortaleciendo la conectividad entre comunidades del sur-sureste de México.

¿Cuál es el recorrido de la Línea Z?

Durante su trayecto, la Línea Z cruza municipios de Veracruz y Oaxaca, a través de 10 estaciones:

Coatzacoalcos

Jáltipan de Morelos

Medias Aguas

Jesús Carranza

Donají

Mogoñé

Matías Romero

Chivela

Ixtepec

Salina Cruz

La ruta conecta dos de los puertos más importantes del país y forma parte del proyecto integral que contempla parques industriales, carreteras y modernización portuaria para impulsar el desarrollo económico de la región.

Los dos descarrilamientos registrados en la Línea Z

La ruta suma dos descarrilamientos en un periodo de siete meses:

Diciembre de 2025

El primer incidente ocurrió el pasado 28 de diciembre de 2025, cuando se registró un accidente ferroviario a la altura de Nizanda, Oaxaca, sobre la Línea Z, en el que viajaban 9 integrantes de la tripulación y 241 pasajeros, a bordo de dos locomotoras y cuatro vagones, evento en el que se presentó el descarrilamiento de la máquina principal.

Saldo del accidente: 14 muertos y más de un centenar de heridos.

Julio de 2026

El segundo descarrilamiento se registró la noche del 14 de julio de 2026, cuando ocurrió un percance ferroviario que involucró dos unidades articuladas de un tren de carga, integradas por dos carros cada una.

Saldo del incidente: no hubo personas lesionadas ni afectaciones a la población.

AMP