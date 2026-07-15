Así es la Línea Z, la Ruta Donde se ha Descarrillado Dos Veces el Tren Interoceánico

El incidente ocurrido anoche se suma al registrado en diciembre de 2025, por lo que la vía férrea que une los océanos Atlántico y Pacífico ha enfrentado ya dos percances

Descarrilamiento del Tren Interoceánico. Foto: Cuartoscuro/ ArchivoDescarrilamiento del Tren Interoceánico. Foto: Cuartoscuro/ Archivo
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