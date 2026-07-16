Hermanitos Sustraídos en Nuevo León Ya Están con su Madre tras ser Localizados en Saltillo

Los dos hermanitos que fueron reportados como desaparecidos tras ser recogidos por su padre de una guardería en el municipio de San Nicolás de los Garza ya están nuevamente con su madre, luego de ser localizados sanos y salvos en Saltillo, Coahuila.

El caso, que generó preocupación entre familiares y autoridades, concluyó favorablemente luego de un operativo coordinado entre corporaciones de Nuevo León y Coahuila, que permitió ubicar a los menores junto a su padre.

Fueron localizados en una casa de camapaña

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre y los niños fueron encontrados en el exterior de una tienda de conveniencia, donde presuntamente permanecían en una casa de campaña.

Tras el hallazgo, los menores fueron trasladados a la Unidad de Integración Familiar (UNIF), donde recibieron atención y una valoración médica y psicológica para confirmar que se encontraban en buen estado de salud. Posteriormente, fueron entregados a su madre, con quien ya se encuentran.

En tanto, el padre, de 31 años, fue detenido y quedó a disposición de las autoridades ministeriales, quienes continuarán con las investigaciones para determinar su situación jurídica.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León mantiene abierta una carpeta de investigación para esclarecer cómo ocurrió la entrega de los menores en la guardería, luego de que la madre denunciara que el hombre no contaba con autorización para recogerlos.

Aunque los menores ya regresaron con su familia, las autoridades continuarán con las diligencias correspondientes para deslindar responsabilidades y esclarecer los hechos que originaron la movilización en ambos estados.