Hermanitos Sustraídos en Nuevo León Ya Están con su Madre tras ser Localizados en Saltillo

Luego de varias horas de incertidumbre, los dos menores que fueron recogidos por su padre de una guardería en San Nicolás ya se encuentran nuevamente con su madre.

Policía de SaltilloLocalizan a menores sanos y salvos en Saltillo. Foto: Alejandro González

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Después de horas de angustia, los niños recogidos sin autorización en San Nicolás regresan a casa. Fueron hallados en Saltillo y están bien. El padre enfrenta investigaciones. Infórmate aquí.

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