Detienen a Presunto Exfuncionario Vinculado con Secuestro y Robo en Colón, Querétaro

La Fiscalía General del Estado de Querétaro detuvo en la Ciudad de México a Jorge Iván “N”, señalado como probable coautor de los delitos de secuestro calificado y robo calificado ocurridos en Colón.

Detienen en CDMX a Presunto Coautor de Secuestro Ocurrido en Colón, QuerétaroDetienen en CDMX a Presunto Coautor de Secuestro Ocurrido en Colón, Querétaro. Foto: Fiscalía de Querétaro

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Detenido en CDMX Jorge Iván 'N', vinculado a secuestro y robo en Querétaro. La Fiscalía y fuerzas federales unen esfuerzos para llevarlo ante la justicia.

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