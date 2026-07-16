Detienen a Presunto Exfuncionario Vinculado con Secuestro y Robo en Colón, Querétaro

La Fiscalía General del Estado de Querétaro informó la detención de Jorge Iván “N”, señalado como probable coautor de los delitos de secuestro calificado y robo calificado por hechos ocurridos en el municipio de Colón. La captura se realizó en la Ciudad de México como parte de un operativo coordinado entre autoridades estatales y federales.

¿Cómo se logró la detención del presunto implicado?

De acuerdo con la Fiscalía, la aprehensión fue resultado de trabajos de investigación y análisis desarrollados por la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS), en coordinación con la Unidad de Antisecuestro y Antiextorsión de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) y la Agencia de Investigación Criminal (AIC), mediante la estrategia Sinergia.

Las investigaciones permitieron identificar la probable participación del imputado en los hechos, así como establecer su lugar de residencia, lo que derivó en un operativo para ejecutar la orden de aprehensión en la capital del país.

Según la carpeta de investigación, Jorge Iván “N” presuntamente se desempeñaba como servidor público federal al momento de los hechos y habría participado, junto con otras personas, en un operativo simulado realizado en el municipio de Colón, mediante el cual la víctima fue privada de la libertad. Durante el mismo hecho también se habría cometido el delito de robo calificado.

Tras su captura, el imputado fue informado de sus derechos y se realizaron los trámites correspondientes para su traslado al estado de Querétaro, donde será presentado ante un Juez de Control del Distrito Judicial de Tolimán, autoridad que determinará su situación jurídica.

La Fiscalía General del Estado reiteró que continuará fortaleciendo la coordinación con instituciones federales y estatales para localizar y detener a personas con órdenes de aprehensión vigentes, independientemente del lugar donde se encuentren.