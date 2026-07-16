Desaparece Niña en Puebla y la Encuentran con un Desconocido que la Sujetaba del Brazo

Una niña de 11 años con iniciales C. K. fue fue localizada con vida luego de dos semanas de haber sido reportada como desaparecida en la ciudad de Puebla; la menor se encontraba en compañía de un sujeto identificado como Antonio Everardo "N".

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) confirmó la localización de la menor de edad, mientras que el hombre de 40 años que la sujetaba de un brazo fue detenido por probable responsabilidad en los delitos de cohecho y posesión de narcóticos con fines de suministro.

Rescata FGE a niña reportada como desaparecida y detiene a probable responsable

El 14 de julio de 2026, personal de la Unidad de Apoyo Policial, realizaban actos de investigación para la búsqueda y localización de la niña de iniciales C. K. de 11 años de edad, cuando la ubicaron en la colonia Bosques de Amalucan Segunda Sección, en la ciudad de Puebla

La menor estaba en compañía de un hombre adulto, que la sujetaba del brazo; la menor dijo que no era su familiar y la mantenía en contra de su voluntad.

Solicitamos su colaboración para la pronta localización de Clara Karina García Fernández, vista por última vez en el Municipio de Puebla, Puebla

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Al notar la presencia policial, el masculino intentó escapar del lugar, sin embargo, fue alcanzado por los agentes investigadores, quienes lo arrestaron.

Encuentran droga al sujeto que retenía contra su voluntad a C. K. en Puebla

Al revisar al sujeto que se encontraba con la menor, los agentes localizaron en posesión del detenido, 10 sobres con polvo blanco con características similares al cristal y dos bolsas con hierba verde seca con características similares a la marihuana.

La niña fue trasladada y presentada ante el agente del Ministerio Público, a fin de recibir atención integral, realizar las diligencias correspondientes y determinar su situación jurídica, al ser considerada posible víctima de delito.

Con información de N+

JAPR