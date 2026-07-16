Desaparece Niña en Puebla y la Encuentran con un Desconocido que la Sujetaba del Brazo

La menor de edad estaba como no localizada desde el 2 de julio, y el sujeto de 40 años intentó escapar cuando vio a la policía.

Antonio Everardo intentó escapar cuando vio a la policía y le encontraron droga.Antonio Everardo intentó escapar cuando vio a la policía y le encontraron droga. Foto: FGE Puebla

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Niña desaparecida en Puebla es hallada con un hombre que intentó escapar. La policía lo detiene con narcóticos. Infórmate sobre este caso que conmociona.

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