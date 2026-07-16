Aumenta Número de Personas Sin Sentencia en Cárceles de México: Mujeres, las Más Afectadas

El número de personas encarceladas que no cuentan con sentencia en México aumentó 5.9% durante 2025, de acuerdo con censos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dados a conocer hoy, 16 de julio de 2026.

Este jueves, el organismo presentó los resultados de los Censos Nacionales de Sistemas Penitenciarios en los ámbitos federal y estatal (CNSIPEF-E) 2026.

Se trata de información sobre la gestión y desempeño de los centros penitenciarios federales (CPF), así como de los centros penitenciarios y centros especializados de tratamiento o internamiento para personas adolescentes de las entidades federativas (CPE).

Su objetivo, recordó el INEGI, es vincular los datos con el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas de alcance nacional en la materia.

Crece número de personas sin sentencia

De acuerdo con los datos recientes, de las 231 mil 436 personas privadas de libertad o internadas en 2025, 57.8% (133 mil 714) contaba con sentencia y 42.2% (97 mil 722) no tenía sentencia.

Cabe señalar que el año previo, el porcentaje de reclusos con sentencia era de 63.7% y sin sentencia era de 36.3%.

Es decir, la población penitenciaria sin sentencia pasó de 36.3% en 2024 a 42.2% en 2025, lo que representa un aumento de 5.9%.

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Mujeres, las más afectadas al no tener sentencia

Al desglosar las cifras sobre los reclusos sin sentencia, el INEGI reveló que 27.9% de ellos son de centros penitenciarios federales y 43.6% de centros penitenciarios y centros especializados de tratamiento o internamiento para personas adolescentes de las entidades federativas.

También detalló los datos por género, lo que reveló que son las mujeres las más afectadas por no tener una sentencia:

52.6% de mujeres privadas de la libertad o internadas sin sentencia.

41.5 % de hombres no contaba con sentencia.

Población penitenciaria en 2025

Según el reporte, durante 2025, un total de 157 mil 457 personas ingresaron a los centros penitenciarios (para adultos) y centros especializados (para adolescentes):

2 mil 693 a los centros penitenciarios federales.

154 mil 764 a los centros penitenciarios estatales y centros especializados.

De ese total, 155 mil 579 fueron personas adultas y mil 878 adolescentes.

“La cifra de personas ingresadas a los CPF y CPE en 2024, sin incluir datos de personas adultas de Ciudad de México, fue de 132 mil 118. Esto significa que los ingresos aumentaron 19.2% en 2025, en comparación con 2024”, explicó.

SPB