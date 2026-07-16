Aumenta Número de Personas Sin Sentencia en Cárceles de México: Mujeres, las Más Afectadas

INEGI da a conocer resultados de los Censos Nacionales de Sistemas Penitenciarios en los ámbitos federal y estatal

Módulo del penal de Aguaruto en Sinaloa en mayo 2026. Foto: Cuartoscuro | ArchivoMódulo del penal de Aguaruto en Sinaloa en mayo 2026. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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INEGI revela el número de la población carcelaria en México no tiene sentencia. Las mujeres son las más afectadas. Conoce los detalles de este alarmante aumento.

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