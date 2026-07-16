Sheinbaum Descarta Descarrilamiento del Tren Interoceánico y Habla de Incidente

La presidenta Sheinbaum se pronunció sobre el accidente del Tren Interoceánico; esto dijo durante su Mañanera del Pueblo

Claudia Sheinbaum, presidenta de México.Claudia Sheinbaum, presidenta de México, en conferencia de prensa de este 16 de julio de 2026. Foto: Cuartoscuro
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