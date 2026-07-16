Sheinbaum Descarta Descarrilamiento del Tren Interoceánico y Habla de Incidente

Durante su conferencia de prensa matutina de hoy, 16 de julio de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum habló sobre el accidente del Tren Interoceánico y descartó un descarrilamiento.

"Más que descarrilamiento, no cayeron completamente los vagones, pero sí fue un incidente, ayer se reportó por parte de la Marina y se están haciendo las revisiones. Vamos a informar, (sobre el tren de pasajeros) ya están las observaciones por parte de la empresa consultora", precisó.

El pasado 15 de julio, por medio de un comunicado la Secretaría de Marina (Semar) compartió un comunicado, en el cual explicó que el 14 de julio de 2026 se registró un percance ferroviario, donde dos unidades articuladas de un tren de carga, conformadas por dos carros cada una, se descarrilaron a la altura del kilómetro 230+800.

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No hubo lesionados tras accidente

El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec informó que el accidente no dejó personas lesionadas.

Tras el incidente, se activaron los protocolos de seguridad y personal especializado realizó las maniobras para retirar las unidades involucradas y liberar la vía.

Asimismo, las locomotoras y el resto del convoy fueron retirados de forma segura, mientras que el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec inició una revisión técnica para determinar las causas del descarrilamiento.

FPBT