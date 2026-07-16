¿Quién Era Axel Yahir, el Niño que Murió Ahogado con una Ciruela tras Graduación en Puebla?

Axel Yahir, un niño de 12 años de edad, murió mientras comía una ciruela en Miahuatlán, Puebla; así lo despiden

El menor perdió la vida mientras comía una ciruela en Miahuatlán, PueblaFoto: Archivo
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