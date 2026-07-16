¿Quién Era Axel Yahir, el Niño que Murió Ahogado con una Ciruela tras Graduación en Puebla?

La muerte de Axel Yahir Ponce Rosete, un niño de 12 años de edad, ha conmocionado a todo Miahuatlán, Puebla. El pequeño perdió la vida mientras comía una ciruela. ¿Qué sabemos de él?

Los hechos se registraron este martes cuando los servicios de emergencia fueron alertados por un menor con problemas de salud, por lo que de inmediato se dirigieron a la zona.

En la calle Francisco I. Madero, los familiares de Axel Yahir pidieron auxilio ante la desesperación; sin embargo, cuando los paramédicos trataron de ponerlo a salvo, ya no había nada que hacer.

Sus seres queridos refirieron que Áxel estaba comiendo la ciruela cuando presuntamente la semilla de la fruta se le atoró en la garganta. Trataron de ayudarlo y llamaron a emergencias; cada vez se le dificultaba más la respiración.

Una vez que se confirmó el fallecimiento del niño, la zona fue acordonada para comenzar con las indagatorias y posteriormente realizar el levantamiento del cuerpo.

¿Quién era Axel Yahir Ponce Rosete?

La muerte de Axel Yahir Ponce Rosete ha causado una gran tristeza en su comunidad y en todas aquellas personas que tuvieron la oportunidad de conocerlo.

Axel Yahir recién se había graduado de la primaria y estaba a punto de comenzar una nueva etapa en su vida educativa. Era conocido en el barrio San Miguel de Santiago Miahuatlán.

Las personas que convivieron con él lo recuerdan como un niño muy alegre y con muchas metas que quería cumplir.

“Como una estrella fugaz fue tu paso por nuestras vidas; gracias por regalarnos los días más felices de nuestra existencia”, escribió su familia.

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Ahora Axel es despedido por sus seres queridos en un inmueble de la localidad, donde se espera la llegada de sus amigos y compañeros, con quienes vivió momentos de felicidad, para el último adiós.

Foto: Especial

¿Cómo evitar una asfixia con alimentos?

Las autoridades señalan que, para evitar una asfixia por alimentos en menores de edad, es importante considerar estas recomendaciones:

Cortar los alimentos en trozos pequeños, especialmente aquellos como uvas, salchichas o frutas duras.

Supervisar durante las comidas, asegurándose de que coman despacio y masticando bien cada bocado.

Evitar alimentos duros o pegajosos, como caramelos o frutos secos, que pueden bloquear las vías respiratorias.

Enseñar a los niños a no hablar o correr mientras comen.

Mantener una posición sentada durante la comida.

Siempre es recomendable aprender primeros auxilios básicos y, por supuesto, tener a la mano los números de emergencia.

EPP