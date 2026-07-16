¿Sigue Cerrada Hoy la Autopista del Sol por Bloqueo de Habitantes de Acapulco, Guerrero?

Un bloqueo en la Autopista del Sol en Acapulco, Guerrero, sorprendió a miles de automovilistas que se dirigían al puerto más conocido del país. ¿Siguen las afectaciones viales en la zona?

Este miércoles, los habitantes de la comunidad Dos Arroyos, perteneciente al municipio Acapulco de Juárez, salieron a protestar para exigir a las autoridades que atiendan sus demandas.

De acuerdo con los inconformes, Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) presuntamente cerraron el entronque que conecta a varias comunidades con la Autopista del Sol.

“Este acceso no es un lujo, es una necesidad”, indicaron en la protesta.

Los afectados refirieron que no solo los pobladores de Dos Arroyos iban a quedar incomunicados, también lo harían las personas de Sabanillas, Ejido Nuevo, Alto del Camarón o Los Guajes.

¿Sigue cerrada la Autopista del Sol en Acapulco, Guerrero?

Ante la falta de respuesta por parte de las autoridades, los manifestantes cerraron la Autopista del Sol, a la altura del puente Barranca del Cerro. Las personas colocaron llantas, piedras y trafitambos con la finalidad de impedir el paso de automovilistas en pleno arranque de temporada vacacional.

Luego de varias horas de manifestación y filas kilométricas de vehículos, una comisión de vecinos acudió a una mesa de diálogo con autoridades.

En dicha reunión, establecieron la problemática en la que se generarían afectaciones a aproximadamente 13 mil personas de la zona rural. En tanto, representantes de CAPUFE explicaron que el cierre de los entronques responde a una medida adoptada para privilegiar la seguridad de las personas usuarias de la Autopista del Sol.

Los pobladores acordaron esperar la respuesta oficial de la autoridad federal a sus solicitudes, así como iniciar los trámites para regularizar accesos.

Después de firmar una minuta con la que el diálogo concluyó de manera pacífica, se restableció la circulación y una vía de atención a las solicitudes de la población.

Hasta el momento se desconoce cuándo podrían obtener una respuesta oficial y concreta a sus demandas, por lo que tampoco se descarta que haya más movilizaciones en caso de que sus peticiones sean denegadas.

EPP