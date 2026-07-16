¿Sigue Cerrada Hoy la Autopista del Sol por Bloqueo de Habitantes de Acapulco, Guerrero?

Los pobladores de varias comunidades se movilizaron para exigir la reapertura de un camino hacía la Autopista del Sol en Acapulco

Los pobladores se movilizaron en la Autopista del Sol en Acapulco, GuerreroFoto: Especial
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