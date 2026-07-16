Capturan un Pecarí que Deambulaba por Calles de la Colonia Santa Rosa en Chihuahua

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y de la Dirección de Seguridad Pública Municipal capturaron un pecarí que deambulaba por calles de la colonia Santa Rosa, al sur de la ciudad de Chihuahua.

El reporte se recibió luego de que vecinos observaran al animal silvestre caminando por el cruce de las calles Novena y Privada de Ochoa, por lo que solicitaron el apoyo de las autoridades a través de los números de emergencia.

Al arribar al lugar, los cuerpos de emergencia implementaron diversas maniobras para evitar que el ejemplar escapara o representara un riesgo para los habitantes del sector.

Tras varios minutos de trabajo, el pecarí fue asegurado sin que se reportaran personas lesionadas ni afectaciones durante el operativo.

El ejemplar será liberado en su hábitat natural

Una vez capturado, el animal fue colocado en una jaula especial para su traslado y posteriormente quedó a disposición de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), dependencia que determinará el sitio adecuado para su liberación.

Las autoridades señalaron que, debido a que se trata de una especie silvestre, su presencia en una zona urbana representaba un riesgo tanto para la población como para el propio ejemplar.

Asimismo, indicaron que este tipo de avistamientos se ha presentado con mayor frecuencia en los últimos meses, por lo que no se descarta que varios ejemplares habiten en unas peñas cercanas al lugar donde fue localizado.

Las autoridades exhortaron a la población a no intentar capturar o acercarse a este tipo de fauna silvestre y, en caso de detectar su presencia, reportarla de inmediato a los cuerpos de emergencia para que personal especializado realice su resguardo de manera segura.