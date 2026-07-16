Capturan un Pecarí que Deambulaba por Calles de la Colonia Santa Rosa en Chihuahua

Bomberos y policías municipales capturaron un pecarí que recorría las calles de la colonia Santa Rosa, en Chihuahua. El ejemplar será liberado en su hábitat natural.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y de la DSPM capturaron al pecarí.Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y de la DSPM capturaron al pecarí. Foto: N+

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Un pecarí deambulando por las calles de Chihuahua fue capturado por bomberos y policías. Conoce cómo fue rescatado y su futuro regreso a la naturaleza.

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