¿Viajas de Chihuahua a Creel? Este es el Costo de Casetas, Gasolina y el Tiempo que Harás

Creel se mantiene como uno de los principales destinos turísticos de Chihuahua, especialmente durante fines de semana, periodos vacacionales y temporadas de nieve. Si tienes planeado viajar en automóvil desde la capital del estado, es importante considerar el tiempo de traslado, el costo del peaje y el gasto aproximado en combustible.

El recorrido entre la ciudad de Chihuahua y Creel es de aproximadamente 260 kilómetros, con un tiempo estimado de 3 horas con 40 minutos, aunque la duración puede variar dependiendo del tráfico, las condiciones climatológicas o las paradas que se realicen durante el trayecto.

La ruta más utilizada es la autopista Chihuahua–Cuauhtémoc para posteriormente incorporarse a la carretera federal de La Junta a Creel.

En este recorrido únicamente se cruza una caseta de peaje: la caseta Cuauhtémoc (Santa Isabel–Cuauhtémoc).

La tarifa vigente para automóviles es de 147 pesos, por lo que el costo del peaje queda de la siguiente manera:

Viaje solo de ida: 147 pesos .

Viaje redondo: 294 pesos.

¿Cuánto cuesta viajar de Chihuahua a Creel en automóvil?

Además del peaje, el principal gasto corresponde al combustible. Considerando un vehículo con rendimiento promedio, el consumo de gasolina para recorrer los 260 kilómetros es de aproximadamente 530 pesos.

Con ello, el costo estimado de un viaje de ida asciende a cerca de 680 pesos, sumando el combustible y la caseta.

Para un recorrido de ida y vuelta, el gasto puede superar los mil 300 pesos, dependiendo del rendimiento del vehículo y del precio actual de la gasolina.

Antes de emprender el viaje hacia la Sierra Tarahumara, las autoridades recomiendan revisar el estado de las llantas, frenos y niveles del vehículo, cargar combustible antes de salir de la ciudad de Chihuahua y consultar el pronóstico del tiempo, especialmente durante la temporada de lluvias o invierno.

También se recomienda conducir con precaución en el tramo comprendido entre La Junta y Creel, debido a la presencia de curvas pronunciadas y cambios de elevación característicos de la zona serrana.