¿Viajas de Chihuahua a Creel? Este es el Costo de Casetas, Gasolina y el Tiempo que Harás

Si planeas viajar de Chihuahua a Creel, conoce cuánto gastarás en casetas, gasolina, el tiempo estimado del recorrido y las recomendaciones para conducir por la Sierra Tarahumara.

Paseo en el Valle de los Monjes en Creel, Chihuahua.Paseo en el Valle de los Monjes en Creel, Chihuahua. Foto: Secretaría de Turismo

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¿Planeas viajar de Chihuahua a Creel? Descubre cuánto gastarás en casetas y gasolina, y el tiempo que te tomará llegar a este destino turístico en la Sierra Tarahumara.

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