¿Cuántas Casetas Son de Veracruz a El Tajín? Así el Costo para Vacaciones de Verano 2026

Si estás pensando visitar la zona arqueológica de El Tajín viajando desde la ciudad y puerto de Veracruz, durante las vacaciones de verano 2026, esta es la ruta, carretera y cantidad de casetas que deberás considerar para llegar a tu destino.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Así se ve Desde las Alturas la Zona Arqueológica del Tajín en el Equinoccio de Primavera 2026

Ruta, casetas y costos para viajar a El tajín

El traslado es de aproximadamente entre 3 horas siendo unos 220 kilómetros a recorrer el trayecto principal, este se realiza principalmente por la Autopista Cardel-Poza Rica. El gasto por el concepto de casetas de cobro al momento de esta publicación es de:

Caseta La Antigua la cual tiene un costo de $85.

Caseta Vega de Alatorre (Tramo Cardel - Nautla) la cual tiene un costo de $160.

Caseta Totomoxtle II (Tramo Nautla - Martínez de la Torre Papantla) la cual tiene un costo de $160.

Para dar un total de $405.00 en costo de casetas para el traslado vía terrestre de Veracruz a la zona arqueológico más importante de la zona norte de la entidad veracruzana.

El Tajín, se encuentra ubicado en el municipio de Papantla de Olarte al norte de la entidad Veracruzana. Según datos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), es la ciudad prehispánica Mesoamericana más importante de la costa norte de Veracruz.

Horario de visita en la zona arqueológica El Tajín

El horario de visita de la zona arqueológica de El Tajín es de Lunes a Domingo en un horario de 09:00 horas hasta las 18:00 horas, el costo de acceso por visitante es de $210 pesos y para nacionales y extranjeros con residencia en el país de tan solo $105.00 por persona. El boleto incluye el acceso a la zona arqueológica y al museo de sitio.

Para quienes visiten las instalaciones de la zona arqueológica cuentan con cinco accesos principales, dependiendo cual sea su origen.

Por el sureste (viajando de Veracruz, Ver.)

Por el norte (viajando de Tampico, Tamaulipas)

Por el oeste (viajando de la Cuidad de México, D. F.)

Por el suroeste (viajando de la ciudad de Puebla, Puebla)

Por el sur (viajando de Xalapa, Veracruz).

Cualquiera que sea la ruta, se toma la carretera estatal que conduce a la comunidad de El Chote, son aproximadamente 10 kilómetros hasta donde se encuentra la entrada de la zona arqueológica. Es importante destacar que los visitantes que tengas el deseo de visitar este punto arqueológico de Veracruz lo puede puede hacer también por medio del transporte público.