¿Cuántas Casetas Son de Veracruz a El Tajín? Así el Costo para Vacaciones de Verano 2026

Viajarás del puerto de Veracruz a la zona arqueológica de El Tajín en la zona norte de la entidad, esta es la ruta y casetas de cobro que debes tomar en cuanta para este viaje turístico.

Conoce la ruta y casetas para viajar del puerto de Veracruz a la zona arqueológica de El TajínConoce la ruta y casetas para viajar del puerto de Veracruz a la zona arqueológica de El Tajín. Foto: INAH

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¿Planeas visitar El Tajín desde Veracruz este verano 2026? Prepárate para disfrutar de un viaje de 3 horas por la Autopista Cardel-Poza Rica.

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