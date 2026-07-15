¿Qué Artistas Llegarán a las Fiestas Patronales de Santiago Apóstol en Chignahuapan, Puebla?

El Pueblo Mágico de Chignahuapan se alista para una de las celebraciones religiosas más esperadas del año, las Fiestas Patronales en Honor a Santiago Apóstol 2026.

En N+ Puebla te contamos todo lo que debes saber sobre este importante evento en uno de los municipios más emblemáticos de la Sierra Norte poblana, sus fechas, actividades y los artistas invitados que se presentarán.

Fiestas Patronales de Santiago Apóstol 2026 en Chignahuapan, Puebla: Fechas y actividades

Las Fiestas Patronales en Honor a Santiago Apóstol 2026 se realizarán del 18 al 26 de julio en el municipio poblano de Chignahuapan y contará con actividades especiales tanto religiosas, deportivas, culturales, así como conciertos.

Además, se realizarán las tradicionales actividades culturales que año con año engalanan esta celebración como la Coronación de la Reina de las Fiestas, que será Paloma Iraí, el Festival del Tlacoyo y Cocineras Tradicionales y el Festival del Pan.

Para el último fin de semana de las fiestas también se llevará a cabo la Carrera de Burros, la inauguración del Tapete Santiago Apóstol y la Mega Cabalgata Procesión con la imagen religiosa por las calles del Pueblo Mágico.

Artistas invitados para las Fiestas Patronales de Santiago Apóstol 2026 en Chignahuapan, Puebla

Para esta edición también se realizarán conciertos a cargo de artistas invitados como Aarón y su Grupo Ilusión el 18 de julio, la Banda Tierra Sagrada el 24 de julio, el Grupo Jalado el 25 de julio y Estrellas Andinas el 26 de julio.

Para conocer el programa de actividades completo de las Fiestas Patronales de Santiago Apóstol 2026, puedes consultar las redes sociales del Gobierno Municipal de Chignahuapan 2024-2027.

Con información de N+

GMAZ