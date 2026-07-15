¿Qué Artistas Llegarán a las Fiestas Patronales de Santiago Apóstol en Chignahuapan, Puebla?

El Pueblo Mágico se prepara para celebrar su fiesta religiosa más importante y en N+ Puebla te diremos las fechas y las presentaciones a realizarse.

Fiestas Patronales Santiago Apóstol 2026 Chignahuapan Puebla Fechas Artistas InvitadosTodo lo que Debes Saber de las Fiestas Patronales de Santiago Apóstol 2026 en Chignahuapan, Puebla. Foto: Facebook Gobierno Municipal de Chignahuapan 2024-2027

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Prepárate para las Fiestas Patronales de Santiago Apóstol en Chignahuapan. Del 18 al 26 de julio, disfruta de eventos únicos como la Carrera de Burros y conciertos inolvidables. Infórmate sobre todas las actividades.

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