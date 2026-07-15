5 Pueblos Mágicos de Puebla para Visitar en Vacaciones de Verano 2026: Cómo Llegar y Qué Hacer

En estas vacaciones de verano un recorrido por los Pueblos Mágicos de la Sierra Norte de Puebla puede ser la opción perfecta para viajar, en N+ te decimos cuánto cuestan las casetas para llegar desde la capital poblana hasta Chignahuapan, Zacatlán de las Manzanas, Xicotepec de Juárez y/o Pahuatlán y cuáles son sus atractivos turísticos que no te puedes perder.

Chignahuapan:

Conocido como el lugar de la eterna navidad, es un Pueblo Mágico lleno de turismo por su especialidad en creación de esferas, su Basílica de la Inmaculada Concepción, su laguna y aguas termales y la Estatua de Capulina.

Para llegar puedes tomar vialidades sin costo con una duración de 2 horas y 35 min desde el centro de Puebla, o bien, acceder mediante autopistas de cobro con un tiempo estimado de 2 horas.

Opción sin peaje: Vía Corta a Santa Ana + carretera federal Tlaxcala-Apizaco + carretera Tlaxco-Tejocotal

Opción con peaje: Autopista Puebla - Tlaxcala (Caseta Zacatelco) costo: automóviles 72 pesos/ motocicletas 36 pesos + autopista Apizaco-Huauchinango (Caseta Michac) costo: automóviles 99 pesos/ 50 pesos motocicletas.

Zacatlán de las Manzanas:

Un tesoro de Puebla, este lugar se caracteriza por sus paisajes naturales y la gran variedad en atractivos turísticos como: El Reloj Monumental de Flores, las Cascadas de Tulimán, la Feria de la Manzana y su mirador de cristal. Además puedes hacer actividades en cuatrimotos y senderismo. Conoce los costos de casetas si deseas usar autopistas:

Opción sin peaje (2 horas y 55 min.): Vía Corta a Santa Ana + carretera federal Tlaxcala-Apizaco + carretera Tlaxco-Tejocotal

Opción con peaje (2 horas y 20 min.): Autopista Puebla - Tlaxcala (Caseta Zacatelco) costo: automóviles 72 pesos/ motocicletas 36 pesos + autopista Apizaco-Huauchinango (Caseta Michac) costo: automóviles 99 pesos/ 50 pesos motocicletas.

Huauchinango:

Es conocido por su clima, cerros, ríos, cascadas y profundas barrancas; Entre sus atractivos turísticos están: La Presa de Tenango, la Cascada Xopanapa, el Santuario del Señor en su Santo Entierro y su centro.

Opción sin peaje (3 horas y 40 min.): Vía Corta a Santa Ana + carretera federal Tlaxcala-Apizaco + carretera Tlaxco-Tejocotal

Opción con peaje (2 horas y 40 min.): Autopista Puebla-Tlaxcala (Caseta Zacatelco) costo: automóviles 72 pesos/ motocicletas 36 pesos + autopista Apizaco-Huauchinango (Caseta Michac) costo: automóviles 171 pesos/ 86 pesos motocicletas.

Xicotepec de Juárez:

Este lugar es un deleite para el gusto por el café y la niebla, en donde puedes visitar: La majestuosa Cruz Celestial de la Unidad, las cascadas de Quetzalapan y la Casa de Cultura Xicotepec.

Este lugar te regala vistas panorámicas desde las alturas, puedes llegar por las vialidades federales o bien, ahorrarte tiempo por autopistas.

Opción sin peaje (4 horas): Vía Corta a Santa Ana + carretera federal Tlaxcala-Apizaco + carretera Tlaxco-Tejocotal

Opción con peaje (3 horas.): Autopista Puebla-Tlaxcala (Caseta Zacatelco) costo: automóviles 72 pesos/ motocicletas 36 pesos + autopista Apizaco-Huauchinango (Caseta Michac) costo: automóviles 171 pesos/ 86 pesos motocicletas.

Opción con peaje (3 horas.): Autopista México-Puebla (Caseta San Martín Texmelucan) costo 53 pesos automóviles/ 26 pesos motociclistas + Arco Norte (Salida Tulancingo) costo: 233 pesos automóviles / 116 pesos motocicletas + Autopista México - Tuxpan (Tejocotal) 78 pesos automóviles y 39 pesos motocicletas.

Pahuatlán:

Este Pueblo Mágico tiene una gran variedad de historia y cultura, es conocido por su tradicional carnaval y su sidra, y entre los lugares imperdibles para visitar están: el Mirador de Ahíla, el Puente Colgante Miguel Hidalgo y Costilla, la Parroquia del Señor de Santiago y la finca Beneficio de Café de Don Conche Téllez.

Este Pueblo Mágico puede ser el cierre perfecto si visitas la Sierra Norte de Puebla, para llegar puedes continuar tu camino desde Xicotepec o Huauchinango, o bien, tomar el Arco Norte para llegar más rápido.

Opción sin peaje (5 horas): Vía Corta a Santa Ana + carretera federal Tlaxcala-Apizaco + carretera Tlaxco-Tejocotal

Opción con peaje (3 horas 20 min.): Autopista México-Puebla (Caseta San Martín Texmelucan) costo 53 pesos automóviles/ 26 pesos motociclistas + Arco Norte (Salida Tulancingo) costo: 233 pesos automóviles / 116 pesos motocicletas + Autopista México - Tuxpan (Tejocotal) 64 pesos automóviles y 32 pesos motocicletas.

Con información de N+

MCS