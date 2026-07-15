5 Pueblos Mágicos de Puebla para Visitar en Vacaciones de Verano 2026: Cómo Llegar y Qué Hacer

Durante estas vacaciones de verano puedes visitar los Pueblos Mágicos de Zacatlán, Chignahuapan, Huauchinango, Xicotepec y Pahuatlán en Puebla.

Chignahupan uno de los Pueblos Mágicos de Puebla.Chignahuapan en la Sierra Norte de Puebla. Foto: Nahum Alberto Mendoza

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Descubre los Pueblos Mágicos de Puebla este verano: Zacatlán, Chignahuapan, Huauchinango, Xicotepec y Pahuatlán. Conoce sus atractivos y cómo llegar desde la capital. ¡Un viaje inolvidable te espera!

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