Muere Albañil al Caer de Seis Metros de Altura en Fraccionamiento de Saltillo

Un albañil murió luego de caer de seis metros de altura mientras trabajaba en el fraccionamiento San Lorenzo en Saltillo.

Muere Albañil al Caer de Seis Metros de Altura en Fraccionamiento de SaltilloEl albañil trabajaba en una casa del fraccionamiento San Lorenzo cuando ocurrió el accidente. Foto: N+

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Tragedia en Saltillo: un albañil de 45 años muere al caer de seis metros mientras trabajaba en una casa. Vecinos pidieron ayuda, pero ya era tarde. Conoce los detalles.

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Tragedia en Saltillo: Albañil Muere al Caer de Seis metros