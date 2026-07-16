Muere Albañil al Caer de Seis Metros de Altura en Fraccionamiento de Saltillo

Un albañil identificado como Carlos "N" de 45 años murió luego de caer de una altura de seis metros mientras realizaba trabajos en una casa del fraccionamiento San Lorenzo en Saltillo.

De acuerdo con los primeros reportes, el trabajador colocaba bloques sobre el techo de la casa cuando presuntamente perdió el equilibrio y cayó. Vecinos del sector solicitaron el apoyo de cuerpos de emergencia a través del 911.

Paramédicos de la Cruz Roja confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales. Elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo para iniciar las investigaciones.

Muere adulto mayor tras sufrir una caída en su vivienda de Saltillo

El 14 de julio, un adulto mayor de aproximadamente 70 años perdió la vida luego de sufrir una caída al interior de una casa ubicada en la colonia San Isidro, el hombre cayó de un bote y se golpeó contra el suelo.

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Paramédicos acudieron al domicilio para brindarle atención médica; sin embargo, al revisarlo confirmaron que ya no contaba con signos vitales. Las autoridades realizaron las diligencias correspondientes para tomar conocimiento de lo ocurrido.