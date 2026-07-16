Presunto Ladrón Cae de Seis Metros al Intentar Entrar a una Casa en Saltillo

Un presunto ladrón resultó lesionado al caer de la planta alta de una casa en la Zona Centro en Saltillo.

Presunto Ladrón Cae de Seis Metros al Intentar Entrar a una Casa en SaltilloEl presunto ladrón cayó de la planta alta del domicilio. Foto: N+

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Un presunto ladrón cae 6 metros al intentar entrar en una casa en Saltillo. Fue trasladado al hospital bajo custodia. ¿Qué medidas tomará el propietario?

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