Presunto Ladrón Cae de Seis Metros al Intentar Entrar a una Casa en Saltillo

Un hombre de 39 años resultó lesionado después de caer de una altura aproximada de seis metros al presuntamente intentar ingresar a una casa para cometer un robo. Los hechos ocurrieron en la Zona Centro de Saltillo.

De acuerdo con los primeros reportes, el sujeto cayó desde la planta alta de la casa, por lo que el propietario solicitó apoyo al Sistema Estatal de Emergencias 911. Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal y paramédicos de la Cruz Roja.

Luego de ser valorado, el hombre fue trasladado bajo custodia policial al Hospital General de Saltillo para recibir atención médica. Se espera que el propietario del domicilio presente la denuncia correspondiente ante las autoridades.

Muere hombre al caer de seis metros de altura de una casa en Saltillo

Un hecho similar ocurrió cuando Carlos "N" de 45 años, perdió la vida luego de sufrir una caída de aproximadamente seis metros mientras realizaba trabajos de construcción en una casa del fraccionamiento San Lorenzo, en Saltillo.

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Tras el reporte al sistema de emergencias, paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar, donde confirmaron que el trabajador ya no contaba con signos vitales. Elementos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes.