Rescatan a Oso Negro Lesionado tras Ser Atropellado en Carretera Nacional en Monterrey

Un oso negro resultó lesionado luego de ser presuntamente atropellado sobre la Carretera Nacional, a la altura de la zona de El Uro, en el municipio de Monterrey. Elementos de Protección Civil de Nuevo León y personal de Parques y Vida Silvestre acudieron al sitio para atender el reporte y asegurar al ejemplar.

El incidente fue reportado alrededor de las 17:20 horas de este miércoles 15 de julio, luego de que automovilistas alertaran sobre el avistamiento de un oso a un costado de la vialidad.

Al arribar al lugar, elementos de Protección Civil de Nuevo León confirmaron la presencia de un oso negro, el cual presentaba lesiones presuntamente ocasionadas tras ser impactado por un vehículo.

Debido a las condiciones del ejemplar, personal especializado de Parques y Vida Silvestre de Nuevo León inició las maniobras para asegurar al animal y brindarle atención médica veterinaria, con el fin de valorar la gravedad de sus heridas y determinar su estado de salud.

Emiten recomendaciones tras avistamientos de osos negros

Hasta el momento, las autoridades no han informado si el oso será trasladado a un centro de rehabilitación para fauna silvestre o cuál es su pronóstico, aunque permanecía bajo resguardo de especialistas.

El avistamiento de osos negros en la zona sur de Monterrey y otros municipios de la zona metropolitana se ha vuelto cada vez más frecuente, principalmente debido a la expansión de las zonas urbanas hacia su hábitat natural y a la búsqueda de alimento.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población para no acercarse ni intentar alimentar a estos ejemplares, ya que pueden representar un riesgo tanto para las personas como para los propios animales.

Asimismo, exhortaron a los automovilistas a extremar precauciones al circular por la Carretera Nacional, especialmente en áreas cercanas a la sierra, donde es común el paso de fauna silvestre.