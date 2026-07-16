Rescatan a Oso Negro Lesionado tras Ser Atropellado en Carretera Nacional en Monterrey

Un oso negro resultó lesionado tras ser presuntamente atropellado sobre la Carretera Nacional, a la altura de El Uro, en Monterrey.

Oso atropelladoAtropellan a oso en Monterrey. Foto: Pc Monterrey

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Un oso negro fue rescatado tras ser atropellado en la Carretera Nacional de Monterrey. Protección Civil y Parques y Vida Silvestre lo atendieron. ¿Qué pasará con él?

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