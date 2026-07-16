Encuentran a Hombre Sin Vida en Terreno Baldío de Saltillo

Un hombre fue encontrado sin vida en un terreno baldío de la colonia Saltillo 2000.

Encuentran a Hombre Sin Vida en Terreno Baldío de SaltilloAutoridades acordonaron el área para realizar las diligencias correspondientes. Foto: N+

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Impactante hallazgo en Saltillo 2000: un hombre sin vida en terreno baldío. ¿Qué sabemos hasta ahora? Descubre los detalles.

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