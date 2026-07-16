Encuentran a Hombre Sin Vida en Terreno Baldío de Saltillo

Un reporte sobre el hallazgo de una persona sin vida movilizó a las autoridades cerca de las 15:00 horas en la colonia Saltillo 2000. Al lugar acudieron elementos policiacos, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) y Servicios Periciales.

Autoridades acordonaron el área para realizar las diligencias correspondientes. El cuerpo fue localizado en un terreno baldío y presentaba un avanzado estado de descomposición.

De manera preliminar, se informó que podría tratarse de un hombre en situación de calle. Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar las causas del fallecimiento.

Muere hombre en situación de calle tras permanecer hospitalizado en Gómez Palacio

Un hombre que vivía en situación de calle, falleció en el Hospital General de Gómez Palacio luego de permanecer varios días internado. El hombre había sido localizado inconsciente sobre la calle Independencia, entre las avenidas Mina y Bravo.

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Pese a los esfuerzos del personal de salud, la víctima murió durante su hospitalización. De acuerdo con los primeros reportes, Juan Escobedo presentaba problemas de adicción a los solventes.