¿Cuánto te Gastas en Casetas de Torreón a Mazatlán y Cuánto Dura el Viaje?

Conoce el costo de las casetas y la duración del trayecto de Torreón a Mazatlán.

¿Cuanto Cuestan las Casetas y Cuánto Dura el Viaje de Torreón a Mazatlán?Mazatlán es uno de los destinos favoritos de los laguneros durante la temporada vacacional. Foto: N+

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¿Planeas viajar de Torreón a Mazatlán? Prepárate para pagar 1,602 pesos en casetas y recorrer 487.9 km en 4 horas y 42 minutos. Descubre más detalles del trayecto.

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