¿Cuánto te Gastas en Casetas de Torreón a Mazatlán y Cuánto Dura el Viaje?

Si estas pensando en viajar a Mazatlán en estas vacaciones esta información es importante ya que de acuerdo con una gráfica publicada por la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT) viajar en automóvil desde Torreón a Mazatlán implica un gasto de mil 602 pesos en el pago de casetas

Costo de las casetas de Torreón a Mazatlán

León Guzmán: 250 pesos

Cuencamé IIII: 187 pesos

Yerbanís: 185 pesos

Durango: 161 pesos

Garavitos: 84 pesos

Llano Grande: 126 pesos

Coscomate: 399 pesos

Mesillas: 211 pesos

Cabe aclarar que el recorrido contempla un total de 487.9 kilómetros y un tiempo estimado de 4 horas con 42 minutos, sin considerar el tráfico o condiciones climáticas.

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La ruta atraviesa carreteras federales y considera el paso por la casetas de cobro León Guzmán, Cuencamé III, Yerbanís, Durango, Garabitos, Llano Grande, Coscomate y Mesillas, cuyos costos individuales van desde los 84 hasta los 399 pesos, siendo esta última la tarifa más elevada del recorrido.