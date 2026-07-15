Moneda de Diez Pesos Mexicanos: ¿Qué Cambios Tendrán sus Características a Partir de 2026?

Luego de que en febrero de este año se definieron las características de una nueva moneda de diez pesos mexicanos que incorporaba elementos tecnológicos más complejos. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer cuál será la aleación que se utilizará para la parte central de esta moneda.

Y en N+ te damos a conocer las nuevas disposiciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del 13 de julio de 2026, respecto de la aleación metálica que se utilizará para la parte central.

Dado que en México circulan distintas variaciones de la moneda de 10 pesos, ya te dimos a conocer cuáles son la características de las que se usan cotidianamente.

Vale la pena recordar que este año, el Banco de México (Banxico) también puso en circulación las Monedas Conmemorativas del Mundial 2026. Y algunas han sido muy difíciles de conseguir.

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¿Qué cambios tendrán las monedas de diez pesos a partir de 2026?

Meses antes se anunció que la moneda de 10 pesos tendrá una composición bimetálica, es decir que está constituida por dos tipos de aleaciones: una para la parte central y otra para su anillo perimétrico.

De modo que la resolución que se publicó este 13 de julio de 2026 establece que la aleación metálica propuesta por el Banco de México (Banxico) para la fabricación de la parte central de estas monedas es la más adecuada: acero recubierto de níquel.

La SHCP agrego que la aleación metálica antes descrita ha sido considerada óptima para su fabricación.

¿Cuándo se implementarán los cambios en las monedas de 10 pesos?

Tal como lo establece el segundo artículo transitorio de la Resolución por la que se determina la aleación que se utilizará en la composición metálica de la parte central de las monedas de diez pesos, esta denominación podrán comenzar a acuñarse a partir del ejercicio 2026.

La SHCP detalla que el proceso iniciará una vez que se hayan realizado los ajustes técnicos correspondientes.

¿Qué pasará con las Monedas de Diez Pesos Mexicanas que están en circulación?

El documento firmado por el secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Abraham Amador Zamora, también define el destino de las monedas de 10 pesos que se encuentran actualmente en circulación.

Allí se indica que continuarán con el poder liberatorio que les señala el artículo 5° de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, hasta que sean retiradas de circulación por el Banco de México (Banxico).

SARR