Moneda de Diez Pesos Mexicanos: ¿Qué Cambios Tendrán sus Características a Partir de 2026?

La SHCP ya dio a conocer cuál será la aleación que se utilizará para la parte central de la moneda de 10 pesos que se acuñará a partir de este 2026

Monedas de 10 Pesos. Cambios en Composición Metálica del Centro de las Monedas de 10 Pesos.¿Entérate! Las monedas de diez pesos mexicanas sufren cambios a partir de 2026, te contamos cuáles son los nuevos materiales de su composición. Foto: Cuartoscuro.

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+