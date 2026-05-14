Tras el lanzamiento de la colección de 12 monedas conmemorativas de la Copa Mundial de la FIFA 2026, los entusiastas de la numismática y aficionados han puesto la mira en las cifras de acuñación.

Aunque la serie celebra la triple sede mundialista, los límites de emisión establecidos por el Banco de México (Banxico) definen qué piezas se convertirán en los tesoros más escasos de la colección.

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La moneda de oro: La pieza de mayor rareza

De acuerdo con las especificaciones técnicas del Banco de México, la moneda más difícil de conseguir es la moneda de oro de 25 pesos, específicamente las dedicadas a las sedes y al patrimonio nacional.

Su escasez se debe a los siguientes factores:

Emisión limitada: Banxico autorizó una acuñación máxima de solo 2,000 piezas por cada uno de los cuatro diseños de oro.

Banxico autorizó una acuñación máxima de solo 2,000 piezas por cada uno de los cuatro diseños de oro. Composición : Están fabricadas en oro puro (Ley 0.999) con un peso de $1/4$ de onza.

: Están fabricadas en oro puro (Ley 0.999) con un peso de $1/4$ de onza. Acabado: Cuenta con un acabado espejo (proof), lo que aumenta su valor estético y de colección.

Comparativa de escasez: oro vs. plata y bimetálicas

Para entender la dificultad de adquisición, es necesario contrastar su límite de emisión con el resto de la serie:

Tipo de moneda Valor facial Límite de emisión (por diseño) Oro (Ley 0.999) $25.00 2,000 piezas Plata (Ley 0.999) $10.00 10,000 piezas Bimetálica $20.00 Conforme a la demanda (cuño corriente)

Mientras que de las monedas de plata se acuñarán hasta 10,000 unidades por diseño, las de oro son cinco veces más escasas. Por otro lado, las monedas de $20 (bimetálicas) son de cuño corriente, por lo que su disponibilidad será masiva a través del sistema bancario.

¿Dónde buscar las piezas más escasas?

A diferencia de las monedas de $20 que circularán en el comercio diario, las piezas de oro y plata no estarán disponibles en bancos comerciales para cambio. Debido a su baja emisión, estas solo podrán adquirirse a partir de la segunda quincena de mayo a través de canales específicos:

Casa de Moneda de México.

Museo Interactivo de Economía (MIDE).

Distribuidores autorizados por el Banco de México.

Los coleccionistas deberán estar atentos, ya que, al tratarse de piezas con un límite de acuñación tan reducido (especialmente las de oro), se espera que la demanda agote el inventario disponible en poco tiempo.

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