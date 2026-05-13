¿Cuánto Valen las 12 Nuevas Monedas Conmemorativas del Mundial 2026 del Banxico?
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La serie, acuñada por la Casa de Moneda de México, se divide en piezas de uso cotidiano y ediciones limitadas en metales preciosos
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El Banco de México (Banxico) ha anunciado la puesta en circulación de una colección especial de doce monedas conmemorativas de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.
Esta serie, acuñada por la Casa de Moneda de México, se divide en piezas de uso cotidiano y ediciones limitadas en metales preciosos.
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Valor nominal y denominaciones
Dependiendo de su composición y propósito, las monedas tienen los siguientes valores nominales:
- Monedas bimetálicas: Tienen un valor facial de 20 pesos. Son de "cuño corriente", lo que significa que son de curso legal y la población podrá utilizarlas para realizar cualquier tipo de pago.
- Monedas de oro: Su valor nominal es de 25 pesos.
- Monedas de plata: Cuentan con un valor facial de 10 pesos.
Características y distribución
La colección está conformada por cuatro monedas bimetálicas, cuatro de oro y cuatro de plata.
- Disponibilidad de las de 20 pesos: Estas piezas dodecagonales se pondrán en circulación a través del sistema bancario a partir del tercer día hábil bancario contado desde el 13 de mayo de 2026.
- Venta de metales finos: Las ocho monedas de oro y plata (de forma circular) se pondrán a la venta para el público en general a partir de la segunda quincena de mayo. Los interesados podrán adquirirlas en distribuidores autorizados, como la Casa de Moneda de México y el Museo Interactivo de Economía (MIDE).
Temática de la colección
De las doce piezas, nueve están dedicadas a las ciudades mexicanas que serán sedes del torneo (Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey), mientras que las otras tres exaltan el patrimonio natural, histórico y cultural del país.
Cabe destacar que las monedas de oro y plata, aunque tienen un valor facial establecido, son de edición limitada y su valor para coleccionistas suele ser distinto al valor nominal debido a su contenido de metal puro ($1/4$ de onza de oro y 1 onza de plata, respectivamente).
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