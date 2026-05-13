¿Cuánto Valen las 12 Nuevas Monedas Conmemorativas del Mundial 2026 del Banxico?

El Banco de México (Banxico) ha anunciado la puesta en circulación de una colección especial de doce monedas conmemorativas de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Esta serie, acuñada por la Casa de Moneda de México, se divide en piezas de uso cotidiano y ediciones limitadas en metales preciosos.

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Valor nominal y denominaciones

Dependiendo de su composición y propósito, las monedas tienen los siguientes valores nominales:

Monedas bimetálicas: Tienen un valor facial de 20 pesos. Son de "cuño corriente", lo que significa que son de curso legal y la población podrá utilizarlas para realizar cualquier tipo de pago.

Tienen un valor facial de 20 pesos. Son de "cuño corriente", lo que significa que son de curso legal y la población podrá utilizarlas para realizar cualquier tipo de pago. Monedas de oro: Su valor nominal es de 25 pesos.

Su valor nominal es de 25 pesos. Monedas de plata: Cuentan con un valor facial de 10 pesos.

Características y distribución

La colección está conformada por cuatro monedas bimetálicas, cuatro de oro y cuatro de plata.

Disponibilidad de las de 20 pesos : Estas piezas dodecagonales se pondrán en circulación a través del sistema bancario a partir del tercer día hábil bancario contado desde el 13 de mayo de 2026.

: Estas piezas dodecagonales se pondrán en circulación a través del sistema bancario a partir del tercer día hábil bancario contado desde el 13 de mayo de 2026. Venta de metales finos: Las ocho monedas de oro y plata (de forma circular) se pondrán a la venta para el público en general a partir de la segunda quincena de mayo. Los interesados podrán adquirirlas en distribuidores autorizados, como la Casa de Moneda de México y el Museo Interactivo de Economía (MIDE).

Temática de la colección

De las doce piezas, nueve están dedicadas a las ciudades mexicanas que serán sedes del torneo (Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey), mientras que las otras tres exaltan el patrimonio natural, histórico y cultural del país.

Cabe destacar que las monedas de oro y plata, aunque tienen un valor facial establecido, son de edición limitada y su valor para coleccionistas suele ser distinto al valor nominal debido a su contenido de metal puro ($1/4$ de onza de oro y 1 onza de plata, respectivamente).

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