Megamarcha de Transportistas de ANTAC: ¿Cuándo Será y Qué Vialidades Afectarán en CDMX?

Una nueva megamarcha de transportistas está planeada por la Asociación Nacional Transportista (ANTAC), para tomar las calles de la CDMX; estos son los detalles de las nuevas movilizaciones.

De acuerdo con los trabajadores, esta protesta busca visibilizar las problemáticas que impactan a toda la sociedad, pero específicamente a los sectores más vulnerables del país.

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“Por la seguridad en carreteras, por la seguridad en las calles, por medicamentos en sector salud, porque no haya más desaparecidos, por pagos justos al sector educativo, por pagos justos al campo por un MÉXICO MEJOR”

Asimismo, la ANTAC refirió que en la actualidad es urgente “unir nuestras voces” por la justicia, seguridad y la defensa de los derechos de los mexicanos. Las últimas movilizaciones en las que incluyeron bloqueos de transportistas en las principales carreteras del país, fueron el mes pasado.

Los trabajadores del volante refirieron que llevaban a cabo mesas de diálogo con autoridades para atender sus demandas. Sin embargo, han dejado claro que de no hacer caso a sus peticiones, podrían realizar varias protestas durante el Mundial 2026, el cual iniciará el 11 de junio de 2026 en la CDMX.

“Porque México no puede seguir ignorando a quienes sostienen la economía y el tejido social del país”, aseguraron.

¿Cuándo será la mega marcha de transportistas en CDMX?

La ANTAC lanzó una convocatoria nacional para unirse a las nuevas movilizaciones en la Ciudad de México, por lo que se espera una participación muy nutrida de personas en la protesta.

“ANTAC convoca a todos los sectores vulnerables e ignorados por este régimen a una gran concentración nacional en la Ciudad de México”, refirió.

Ahora bien, aunque esta mega marcha es organizada por transportistas, se prevé que a la manifestación se sumen madres buscadoras, docentes, campesinos, agricultores, así como viudas y huérfanos de choferes y transportistas asesinados.

Toma nota, ya que la nueva mega marcha de transportistas se llevará a cabo el miércoles 20 de mayo de 2026 en CDMX.

Ojo, porque la concentración se llevará a cabo en el Ángel de la Independencia a partir de las 9:00 horas, no obstante, no han dado a conocer la ruta de su manifestación. Se prevé que sea con dirección al Zócalo de CDMX.

Por lo tanto, las afectaciones podrían presentarse en las siguientes vialidades:

Avenida Paseo de la Reforma

Avenida Juárez

Eje Central Lázaro Cárdenas

5 de Mayo

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