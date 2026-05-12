Alumno Apuñala a su Maestro en Tabasco Porque No le Aceptó las Tareas Atrasadas

Un nuevo caso de agresión ocurrió en una escuela de México. Un profesor fue atacado con arma blanca por su alumno, porque no le quiso aceptar las tareas atrasadas, en Huimanguillo, Tabasco; las autoridades ya investigan el caso.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron al interior de la Escuela Secundaria Técnica No. 37, “Benito Juárez García”, cuando los servicios de emergencia fueron alertados por una persona lesionada al interior del plantel.

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Por está razón, se dirigieron hasta la escuela ubicada en el poblado C-34, en donde encontraron al maestro con una lesión provocada por arma blanca. Mientras le brindaban atención médica, el maestro narró lo que sucedió.

¿Cómo atacó el alumno a su maestro en escuela de Huimanguillo, Tabasco?

Según los primeros reportes, el profesor de arte realizaba su labor como de costumbre, cuando comenzó una discusión con un alumno, quien insistía en que le revisara sus tareas atrasadas.

Sin embargo, él se negó a aceptar la actividad fuera de tiempo, lo que provocó la molestia del menor de edad, quien lo atacó con un arma blanca. Los otros maestros que se percataron del hecho trataron de ayudarlo y llamaron a los servicios de emergencia.

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Una vez que realizaron la valoración médica, determinaron que era necesario su traslado a la clínica del ISSET en Cárdenas con una lesión en una mano. El caso es investigado por las autoridades.

¿Qué dice la SEP sobre esta agresión?

Luego de darse a conocer el caso de agresión con arma blanca en contra de un maestro en la Escuela Secundaria Técnica No. 37, en el municipio de Huimanguillo, la Secretaría de Educación de Tabasco (SETAB), indicó que se activaron los protocolos de atención, seguridad y resguardo.

"Un alumno agredió a un docente con un arma punzocortante, ocasionándole una lesión en una de sus manos. El maestro recibió atención médica inmediata y, conforme a la información disponible hasta este momento, se encuentra fuera de peligro", aseguró.

Asimismo, indicó que se brindó acompañamiento y contención emocional a los estudiantes durante todo momento. La SETAB no dio a conocer más detalles sobre la situación legal del menor involucrado en el ataque.

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