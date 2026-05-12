Denuncian a Sacerdote por Abusar Sexualmente de Monja en Cuautitlán Izcalli, Edomex

La Fiscalía de Edomex informó los detalles de la detención y vinculación a proceso de Demetrio “N”, líder religioso acusado de abusar sexualmente de una mujer integrante de las Misioneras Servidoras de la Palabra, en Cuautitlán Izcalli, Estado de México.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, el sospechoso aprovechó la relación de confianza previa que existía.

Noticia relacionada: Fiscalía de NY Responde a Defensa de Naasón Joaquín: Abusos Sexuales son Solo Punta del Iceberg

“Habría abusado sexualmente de la víctima”, indicaron las autoridades.

Los hechos ocurrieron el 5 de julio de 2013, al interior del Campo Misión Casa de los y las Misioneras Servidoras de la Palabra, ubicada en la colonia Ejido Axotlán, en el municipio de Cuautitlán.

Video: Inicia Jucio Contra Filiberto "N", Sacerdote Acusado de Abuso Sexual Infantil

¿Cómo detuvieron al sacerdote por abusar de Misionera Servidora de la Palabra?

Las autoridades refirieron que Demetrio “N”, era ministro de culto y era miembro activo de dicha institución cuando presuntamente atacó sexualmente a la víctima.

La Fiscalía recibió la denuncia por el delito de violación en el mes de junio de 2023, por lo que a partir de ese momento se inició la investigación correspondiente y ha llevado a cavo las pruebas periciales para reunir indicadores característicos en víctimas de violencia sexual.

Luego de obtener estos datos de prueba, la Autoridad Judicial giró una orden de aprehensión en contra del líder religioso, quien una vez detenido, fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Cuautitlán Izcalli.

Posteriormente, la Autoridad determinó la vinculación a proceso en contra de Demetrio “N” por el delito de violación, medida cautelar con garantía económica debido al estado de salud de investigado.

“Se encuentra recibiendo diálisis y un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria”, señaló la Fiscalía Edomex.

Al finalizar la audiencia de vinculación a proceso, la víctima pidió que se haga justicia y que la iglesia también muestre su apoyo. “Porque nos abandona luego”, afirmó. Asimismo compartió que se siente apoyada por sus hermanos, pero en ocasiones ha llegado a sentirse sola.

“Tengo miedo”, expresó.

Historias recomendadas:

EPP