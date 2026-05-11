El presidente municipal de Santa María Chilchotla, Oaxaca, Regino “N”, fue detenido por la Fiscalía General del Estado (FGE) debido a su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio en grado de tentativa y extorsión agravada, ya que presuntamente tiene vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con las autoridades, el funcionario es investigado por el “cobro de piso”, pero también por otros delitos. Lo anterior, luego de que encontraran las pruebas suficientes para acreditar su probable participación del imputado en los cargos antes mencionados.

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Según la causa penal 39/2026, los hechos ocurrieron en septiembre de 2024, cuando un grupo de personas armadas irrumpió en un domicilio de Santa María Chilchotla.

“Para realizar cobros por "pago de piso" y atentar contra la integridad de los residentes”, afirmó la Fiscalía de Oaxaca.

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¿Por qué el presidente municipal de Chilchotla estaría vinculado con el CJNG?

La fiscalía oaxaqueña informó que el alcalde de Chilchotla, Regino “N”, podría estar vinculado a una célula delictiva que opera en la región de la Cañada.

“La Fiscalía de Oaxaca mantiene abiertas líneas de investigación para determinar los alcances de esta célula delictiva en la región de la Cañada y sus posibles nexos con redes criminales que operan en los límites con el estado de Veracruz”, indicó.

Luego de su detención, el presidente municipal quedó bajo resguardo del ministerio público, mientras están a la espera que un juez de control lo vincule a proceso por su presunta responsabilidad en los delitos de tentativa de homicidio y extorsión agravada.

Según medios locales, el presidente de Chilchotla, antes de llegar al cargo ya era señalado por tener presuntos vínculos con la organización criminal, por lo que siempre estaba armado.

Una vez que llegó a ocupar el más alto mando en el gobierno municipal, presuntamente ofrecía protección a integrantes de la célula delictiva.

Hasta el momento, no se ha informado quien ocupará el cargo al frente del gobierno de Santa María Chilchotla, Oaxaca, luego de la detención de su presidente municipal.

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EPP