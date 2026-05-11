Balacera en Restaurante de CDMX: Hombre Discute con Cliente de Mesa Contigua y lo Mata

La balacera en un restaurante de la colonia Puebla, alcaldía Venustiano Carranza, que dejó un comensal sin vida, es investigada por las autoridades de la Fiscalía CDMX; así ocurrió el ataque armado.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, los hechos donde perdió la vida una persona al interior de un establecimiento de comida son investigados y hay una persona detenida.

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“Como resultado de los actos de investigación, el agente del Ministerio Público identificó a Jorge “N” como probable responsable y obtuvo una orden de aprehensión en su contra”, confirmó.

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¿Cómo ocurrió la balacera en el restaurante de la colonia Puebla?

Las autoridades señalaron que el ataque ocurrió el 2 de mayo, cuando el sospechoso, Jorge “N”, discutió con un comensal que se encontraba en la mesa contigua, sin embargo, el hecho no solo se quedó en un simple pleito verbal.

Debido a que el sujeto sacó un arma de fuego y disparó contra la víctima, después huyó del lugar. Los testigos pidieron ayuda a los servicios de emergencia, quienes le brindaron los primeros auxilios y determinaron que era necesario su traslado a un hospital; lamentablemente, la víctima murió.

Por esta razón, comenzaron las diligencias para dar con su paradero y dos días después de la balacera en el restaurante, fue detenido en inmediaciones de la colonia Loma de la Palma de la alcaldía Iztapalapa.

Durante la audiencia inicial fueron presentados los datos de prueba en su contra, entre ellos, el análisis de las cámaras de videovigilancia, seguimiento técnico y entrevistas; Jorge “N” fue vinculado a proceso.

“Asimismo, impuso la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria”, confirmó la Fiscalía CDMX.

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