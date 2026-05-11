Entra Frente Frío 50 a México: Conagua Alerta por Lluvias Torrenciales en Esta Lista de Estados

El Frente Frío 50 viene con fuerza, por ello, el Servicio Metrológico Nacional (SNM) alertó a la población por las lluvias torrenciales que se prevén en las próximas horas; estas serían las entidades más afectadas.

De acuerdo con el SMN, las condiciones climatológicas están relacionadas con la entrada del Frente Frío 50, el cual se desplaza sobre el norte y noreste del territorio nacional, así como con una masa de aire frío asociada al frente.

Noticia relacionada: Clima Hoy en CDMX: Activan Alerta Amarilla por Lluvias y Granizo

Además, un canal de baja presión en el oriente y sureste mexicano, en combinación con la corriente en chorro subtropical, inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad del océano Pacífico, también serán clave para que las lluvias se presenten en gran parte del país.

“Los vientos fuertes pronosticados podrían originar la caída de árboles y anuncios publicitarios, por lo que se exhorta a la población a atender los avisos”, puntualizó.

Video: Desalojan Vivienda por Inundación Tras Lluvias en Juárez

¿Dónde habrá lluvias torrenciales por el frente frío 50 en México?

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), las lluvias torrenciales son peligrosas porque pueden causar inundaciones repentinas en zonas bajas. También producen deslizamientos de tierra.

Entonces, las lluvias torrenciales se caracterizan por superar los 70 milímetros (mm) por hora, es decir, que es una gran cantidad de agua en poco tiempo.

Ahora bien, es momento de que tomes nota de cómo afectará el clima el frente frío en tu comunidad o estado durante las próximas horas. Aquí te mostramos dónde se podrían presentar lluvias, las cuales van de aisladas a torrenciales:

Lluvias aisladas (de 0.1 a 5 mm)

-Sonora

-Sinaloa

-Nayarit

-Campeche

-Yucatán

-Quintana Roo



-Sonora -Sinaloa -Nayarit -Campeche -Yucatán -Quintana Roo Intervalos de chubascos (de 5 a 25 mm)

-Chihuahua

-Coahuila

-Durango

-Zacatecas

-Aguascalientes

-Colima

-Tabasco



-Chihuahua -Coahuila -Durango -Zacatecas -Aguascalientes -Colima -Tabasco Fuertes (de 25 a 50 mm)

-Jalisco (noreste)

-Michoacán (norte y este)

-Guanajuato (noreste y sur)

-Ciudad de México

-Morelos

-Tlaxcala

-Chiapas (costa)



-Jalisco (noreste) -Michoacán (norte y este) -Guanajuato (noreste y sur) -Ciudad de México -Morelos -Tlaxcala -Chiapas (costa) Muy fuertes (de 50 a 75 mm)

-Nuevo León (centro y este)

-Estado de México (norte y este)

-Guerrero (este)

-Oaxaca (norte y oeste)



-Nuevo León (centro y este) -Estado de México (norte y este) -Guerrero (este) -Oaxaca (norte y oeste) Intensas (de 50 a 75 mm)

-Tamaulipas (oeste y sur)

-Querétaro (norte)



-Tamaulipas (oeste y sur) -Querétaro (norte) Luvias torrenciales (de 150 a 250 mm)

-San Luis Potosí (este)

-Hidalgo (norte)

-Puebla (norte)

-Veracruz (norte y centro)

Toma en cuenta que las lluvias intensas y torrenciales, pueden provocar problemas a la visibilidad, además de marejadas en zonas costeras. Por ello, se recomienda buscar refugio inmediato y no intentar desplazarse bajo ninguna circunstancia.

Historias recomendadas:

EPP

